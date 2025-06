Congresso da Febtur discute o turismo sustentável na Amazônia

O 2º Congresso Nacional da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, que reuniu mais de 150 profissionais do setor em nossa capital, encerra este final de semana com saldo altamente positivo nos destinos e promoção do turismo sustentável na Amazônia,

Com representantes de diversos países ibero-americanos e da Europa, o congresso contou com lideranças indígenas, empresários do setor, e autoridades públicas como a secretária de estado de cultura, jornalista Úrsula Vidal, que destacou a importância do encontro em plena preparação da Conferência do Clima da ONU, COP 30, que será realizado em Belém no mês de novembro.

A escritora e doutora em linguística, Marcia Kambeba, fez a abertura do congresso no teatro da Estação Gasômetro, com música, poesia e dança, seguida de debates e palestras discutindo os avanços e desafios do turismo sustentável na Amazônia.

O presidente nacional da Febtur,Gorgônio Loureiro, destacou a repercussão do congresso no setor de turismo e sua importância para os profissionais presentes como agentes transformadores.

Representantes de órgãos federais, estaduais e municipais estiveram presentes como Ministério do Turismo, Embratur, Fecomércio, e a secretária de turismo de Belém, Cilene Sabino, que destacou os investimentos em equipamentos turísticos e estruturantes a capital, a fim de recepcionar mais de 50 mil conferencista, assessores, jornalistas e chefes de estado, durante a COP 30.

Durante três dias, os congressistas visitaram os principais pontos turísticos de nossa capital como o Theatro da Paz, Mangal das Garças, roteiro religioso, Parque do Utinga e Casa das Onze Janelas, além de visitas técnicas à ilha do Mosqueiro, Salinópolis e Augusto Corrêa, levando daqui muitas informações para divulgação de nossos destinos turísticos para o Brasil e o mundo

A presidente da Febtur Pará, Christina Hanny, destacou o apoio de entidades governamentais e empresariais para o sucesso do evento, quando foi proposto a criação de uma Federação Ibero-Americana, com representatividade em países de língua portuguesa e espanhola, e a proposta de realização do encontro anual da entidade em Montevideo, no Uruguai, no próximo ano. Foto: R3 Comunicação/Divulgação