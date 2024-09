Conheça os vencedores do Troféu Gerando Salvação 2024

Aconteceu nesta terça-feira (17), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a entrega do Troféu Gerando Salvação 2024. A premiação, que homenageou destaques do gospel de 2023, contou com a presença de aproximadamente 10 mil pessoas.

Ao longo da noite, 16 categorias foram premiadas, entre elas Cover do Ano, Humor Gospel, Digital Influencer, Cantor do Ano, Cantora do Ano, Banda Grupo ou Dupla, Artista Mirim, entre outras.

Ao longo do evento, muitos nomes da música gospel se apresentaram, entre eles o cantor Alex Gonzaga, que preparou um medley com os maiores sucessos do grupo Novo Som.

A cantora Shirley Carvalhaes também abrilhantou a noite com o sucesso Faraó ou Deus. O dueto entre Lauriete e Kemilly Santos emocionou os presentes.

As cantoras Juliana Santiago, Mari Rocha e Shirley Carvalho fizeram uma homenagem para as cantoras Cristina Mel, Shirley Carvalhaes e Soraya Moraes. Elas fizeram um medley com alguns dos maiores sucessos dessas cantoras que marcaram gerações.

A cantora Eyshila se apresentou contando um pouco sobre sua história, com sucessos como O Milagre Sou Eu, Fiel a Mim, Terremoto, Posso Clamar e Nada Pode Calar um Adorador.

Duas outras homenagens emocionaram o público presente e também as milhares de pessoas que acompanharam o evento no YouTube: Uma para o pastor Adhemar de Campos e outra para o cantor Pedro Henrique, este último faleceu em dezembro de 2023, enquanto ministrava louvor.

As cantoras Bruna Olly, Dani Grace, Nicoli Francini, Rebeca Angel e Jozyanne entoaram os maiores sucessos da cantora cantora Bruna Karla, que foi a grande homenageada do ano. No final, Bruna Karla e seu esposo, Bruno Santos, se apresentaram juntos.

CONHEÇA OS GANHADORES:

BANDA, GRUPO OU DUPLA: Jefferson e Suellen

PRODUTOR DO ANO: André Aquino

MÚSICA CELEBRAÇÃO: Banda Som e Louvor

PORTAL EVANGÉLICO: Notas Gospel

ARTISTA REVELAÇÃO: Manú Paiva

FEAT DO ANO: Paulo Neto e Maria Marçal – Você não Imagina

PROJETO INFANTIL: Turma do Cristãozinho

VIDEOCLIPE: Gabriel Britto – O Tamanho da Tua Dor

RÁDIO MAIS ENGAJADA DO ANO: Rádio Cidade Esperança FM

COVER DO ANO: Pedro Henrique

DIGITAL INFLUENCER: Rayssa Buq

ARTISTA MIRIM: Maria Marçal

HUMOR GOSPEL: Crente Sincero

CANTORA DO ANO: Valesca Mayssa

CANTOR DO ANO: Leandro Borges

MÚSICA DO ANO: Eu Sou Teu Pai – Valesca Mayssa

Fonte: Pleno News/Foto: Gerando Salvação