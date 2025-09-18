Consep empossa novos conselheiros da Polícia Militar e do Ministério Público no Pará

Na manhã de quinta-feira (17), durante a 395ª reunião ordinária do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), foram empossados dois novos membros importantes: o coronel Sérgio Neves como conselheiro titular da Polícia Militar do Pará (PMPA) e Érika Menezes como conselheira titular representando o Ministério Público do Pará (MPPA).

A solenidade aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), presidida por Ualame Machado, secretário estadual da Segurança e presidente do Consep. Ele destacou que o fortalecimento do trabalho integrado entre Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário e demais instituições é essencial para a formulação de estratégias mais eficazes de segurança pública.

O coronel Sérgio Neves afirmou que estar no Consep representa não só honra, mas uma responsabilidade concreta. Ele se comprometeu a trabalhar para que as decisões do Conselho se traduzam em ações efetivas, que deem resultados visíveis para a sociedade paraense. Já Érika Menezes, como conselheira do MPPA, ressaltou que sua atuação contribuirá para aproximar as demandas da população dos órgãos públicos envolvidos com segurança, garantindo que indicadores sejam acompanhados e serviços aperfeiçoados.

Criado pela Lei Estadual nº 5.944 de 2 de fevereiro de 1996, o Consep é o órgão responsável por discutir políticas públicas relacionadas à segurança, apurar situações, estudar resoluções e propor mecanismos integrados de atuação entre diferentes instituições. O Conselho reúne representantes do sistema de segurança (como a PM e Polícia Civil), Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil, sociedade civil, entre outros.