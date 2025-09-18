quinta-feira, setembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Consep empossa novos conselheiros da Polícia Militar e do Ministério Público no Pará

Na manhã de quinta-feira (17), durante a 395ª reunião ordinária do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), foram empossados dois novos membros importantes: o coronel Sérgio Neves como conselheiro titular da Polícia Militar do Pará (PMPA) e Érika Menezes como conselheira titular representando o Ministério Público do Pará (MPPA).

A solenidade aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), presidida por Ualame Machado, secretário estadual da Segurança e presidente do Consep. Ele destacou que o fortalecimento do trabalho integrado entre Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário e demais instituições é essencial para a formulação de estratégias mais eficazes de segurança pública.

O coronel Sérgio Neves afirmou que estar no Consep representa não só honra, mas uma responsabilidade concreta. Ele se comprometeu a trabalhar para que as decisões do Conselho se traduzam em ações efetivas, que deem resultados visíveis para a sociedade paraense.  Já Érika Menezes, como conselheira do MPPA, ressaltou que sua atuação contribuirá para aproximar as demandas da população dos órgãos públicos envolvidos com segurança, garantindo que indicadores sejam acompanhados e serviços aperfeiçoados.

Criado pela Lei Estadual nº 5.944 de 2 de fevereiro de 1996, o Consep é o órgão responsável por discutir políticas públicas relacionadas à segurança, apurar situações, estudar resoluções e propor mecanismos integrados de atuação entre diferentes instituições. O Conselho reúne representantes do sistema de segurança (como a PM e Polícia Civil), Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do Brasil, sociedade civil, entre outros.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Ana Castela revela momento embaraçoso com Zé Felipe em vídeo
Próximo artigo
Vídeo: namorado de Jojo Todynho reage a novo visual, “parecendo um cavalo”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,278FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315