Vídeo: namorado de Jojo Todynho reage a novo visual, “parecendo um cavalo”

Comparada a um cavalo pelo namorado, Renato Santiago, ao mostrar o novo visual, Jojo Todynho respondeu à brincadeira com humor e mostrou que não se abalou.

Jojo Todynho compartilhou nas redes sociais um momento bem-humorado ao lado de seu namorado, Thiago Gonçalves. A cantora mostrou seu novo visual, com franja, mas foi a reação divertida do parceiro que roubou a cena e viralizou.

No vídeo, um amigo do casal pediu que Thiago repetisse a comparação que havia feito sobre o cabelo de Jojo. Sem hesitar e em meio a risadas, ele disparou: “Tá parecendo aqueles cavalos assim com a crina caindo”.

Jojo, sempre com bom humor, reagiu à altura. Ela brincou com a ofensa e deu um leve chute no namorado, dizendo: “Eu tô parecendo um cavalo? Então segura esse coice aqui dentro da tua cara!”. A cantora continuou a entrar na brincadeira, se autointitulando uma “cavala linda” e uma “potranca”, enquanto Thiago ria e a chamava de “potrozinho”.

Ao final, Jojo ainda acusou o parceiro de “bullying”, mostrando a intimidade e a leveza da relação. A interação descontraída e cheia de carinho entre o casal rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais.

