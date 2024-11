Terminada a COP 29, em Baku, no Arzebaijão, o cetro já foi passado para o Brasil, na cidade de Belém. Inclusive, para simbolizar a transição da sede da COP de Baku para Belém (PA), o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, recebeu das mãos do ministro do Azerbaijão, Fuad Naghiyev, um pé de romã — árvore tradicional do país anfitrião. A muda será plantada na capital paraense. O show do Alok, Pinduca, Viviane Batidão e outros, ontem, nas dependências do Mangueirão, marcou a contagem regressiva do grande evento que deixará um legado para a eternidade na Cidade das Mangueiras.