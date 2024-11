Alunos do ensino fundamental da Escola “Josias Camelo”, no município de Viseu, no nordeste do Estado, se revelam escritores mirins. Sob orientação pedagógica, participaram de uma inédita experiência educacional que visa a imersão dos estudantes no mundo literário, onde foram convidadas a narrar suas vivências ou criações individuais do seu mundo imaginário. No próximo dia 04.12, num evento aberto ao público, denominado ¨Dia de Autógrafos”, os novos e pequenos escritores estarão assinando suas obras.