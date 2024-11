Com o show de Alok, Pinduca, Viviane Batidão e outros, o governador Helder Barbalho (MDB) iniciou a contagem regressiva para a realização da COP 30, a conferência mundial do clima que é promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU e que será sediada em Belém, em novembro do próximo ano. Para o chefe do executivo paraense, teremos de unir, neste grande evento, política, arte e meio ambiente, esta que será uma das COPs mais importantes, pois será planejado o calendário para os próximos 10 anos em relação às ações de defesa do meio ambiente e do clima, cada vez mais quente no mundo.