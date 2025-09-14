Premiação milionária: quanto Corinthians faturou com título do Feminino

Brabas conquistaram o heptacampeonato após vencerem as Cabulosas neste domingo (14)
Giovanna Rafaela Castro, da Itatiaia
O Corinthians é o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. As Brabas venceram as Cabulosas por 1 a 0, neste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Com o título, o Timãoreceberá uma quantia milionária. A conquista coloca R$ 1,8 milhão no cofre alvinegro. Esse montante é o maior já pago para as equipes de futebol de mulheres na história. O valor é 20% maior do que o recebido em 2024.
O Cruzeiro com o vice-campeonato receberá R$ 900 mil.
Dessa forma, a equipe campeã acumulou, ao todo, R$ 2,76 milhões.
Confira o valor pago pela CBF a cada fase do Brasileiro Feminino:
- Primeira fase – R$ 360 mil
- Quartas de final – R$ 120 mil
- Semifinais – R$ 120 mil
- Vice-campeão = R$ 900 mil
- Campeão = 1,8 milhão
Corinthians campeão do Brasileiro Feminino
O Corinthians é heptacampeão do Brasileiro A1. A equipe venceu o Cruzeiro por X a X, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo. Esse é o sexto título consecutivo das Brabas.
A equipe se isolou ainda mais como maior campeã do Brasileiro Feminino. O segundo time com mais títulos é a Ferroviária, com dois troféus.
Esse foi o primeiro título das Brabas em 2025. Nesta temporada, a equipe perdeu a final da Supercopa para o Palmeiras. O Timão continua na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Elas disputarão, ainda, a Copa Libertadores, a partir de outubro.
Divulgação/CBF