Premiação milionária: quanto Corinthians faturou com título do Feminino

Giovanna Rafaela Castro, da Itatiaia

O Corinthians é o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. As Brabas venceram as Cabulosas por 1 a 0, neste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o título, o Timãoreceberá uma quantia milionária. A conquista coloca R$ 1,8 milhão no cofre alvinegro. Esse montante é o maior já pago para as equipes de futebol de mulheres na história. O valor é 20% maior do que o recebido em 2024.

O Cruzeiro com o vice-campeonato receberá R$ 900 mil.

Dessa forma, a equipe campeã acumulou, ao todo, R$ 2,76 milhões.

Confira o valor pago pela CBF a cada fase do Brasileiro Feminino:

Primeira fase – R$ 360 mil

Quartas de final – R$ 120 mil

Semifinais – R$ 120 mil

Vice-campeão = R$ 900 mil

Campeão = 1,8 milhão

Corinthians campeão do Brasileiro Feminino

A equipe se isolou ainda mais como maior campeã do Brasileiro Feminino. O segundo time com mais títulos é a Ferroviária, com dois troféus.

Esse foi o primeiro título das Brabas em 2025. Nesta temporada, a equipe perdeu a final da Supercopa para o Palmeiras. O Timão continua na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Elas disputarão, ainda, a Copa Libertadores, a partir de outubro.

Divulgação/CBF