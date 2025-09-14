terça-feira, setembro 16, 2025
Premiação milionária: quanto Corinthians faturou com título do Feminino

Brabas conquistaram o heptacampeonato após vencerem as Cabulosas neste domingo (14)

Giovanna Rafaela Castro, da Itatiaia

O Corinthians é o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. As Brabas venceram as Cabulosas por 1 a 0, neste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o título, o Timãoreceberá uma quantia milionária. A conquista coloca R$ 1,8 milhão no cofre alvinegro. Esse montante é o maior já pago para as equipes de futebol de mulheres na história. O valor é 20% maior do que o recebido em 2024.

Cruzeiro com o vice-campeonato receberá R$ 900 mil.

Dessa forma, a equipe campeã acumulou, ao todo, R$ 2,76 milhões.

Confira o valor pago pela CBF a cada fase do Brasileiro Feminino:

  • Primeira fase – R$ 360 mil
  • Quartas de final – R$ 120 mil
  • Semifinais – R$ 120 mil
  • Vice-campeão = R$ 900 mil
  • Campeão = 1,8 milhão

Corinthians campeão do Brasileiro Feminino

O Corinthians é heptacampeão do Brasileiro A1. A equipe venceu o Cruzeiro por X a X, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo. Esse é o sexto título consecutivo das Brabas.

A equipe se isolou ainda mais como maior campeã do Brasileiro Feminino. O segundo time com mais títulos é a Ferroviária, com dois troféus.

Esse foi o primeiro título das Brabas em 2025. Nesta temporada, a equipe perdeu a final da Supercopa para o Palmeiras. O Timão continua na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Elas disputarão, ainda, a Copa Libertadores, a partir de outubro.

Divulgação/CBF

