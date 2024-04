Corpo de “tio Paulo” é sepultado no Rio de Janeiro, sob comoção

O corpo de Paulo Roberto Braga, o “tio Paulo”, foi sepultado neste sábado (20), no Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O idoso de 68 anos ficou conhecido nesta semana, após ter sido levado morto pela sobrinha a um banco em Bangu, para conseguir uma ordem de pagamento de R$ 17 mil.

A cerimônia fúnebre foi tomada por orações e contou com a presença de um pastor. Cerca de 20 pessoas, na maioria parentes do falecido, estavam presentes. Ninguém quis falar com a imprensa, exceto Ana Carla de Souza a advogada de Erika, a sobrinha de Paulo.

De acordo com a advogada, o enterro foi um benefício da prefeitura, pois a família não teve condições de arcar com os custos.

SOBRE O CASO

Erika de Souza Vieira Nunes é acusada de ter tentado simular uma assinatura em uma agência bancária usando o corpo do suposto tio para conseguir uma ordem de pagamento de R$ 17 mil, proveniente de um seguro a que ele tinha direito. Ela alega que, além de sobrinha, era cuidadora do idoso.

No entanto, a pele pálida e os claros indícios de que o homem estava no mínimo inconsciente chamaram a atenção dos funcionários. Apesar dos questionamentos das atendentes, Erika tentava sustentar a cabeça do cadáver com uma das mãos e conversava com ele, tentando persuadi-lo a assinar o empréstimo.

Assustados, os funcionários acionaram a polícia e também o Samu, que constataram que o homem já estava morto há algumas horas. Erika foi presa em flagrante sob suspeita de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.

