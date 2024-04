AO VIVO | SANTOS X PAYSANDU | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B | 20.04.24

Maior Clube do Estado do Pará abre a Série B! Santos e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para a disputa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Após o vice-campeonato no Paulistão, o Santos volta a campo neste sábado (20) para dar início à sua principal missão na temporada: conquistar o acesso à Série A do Brasileirão em sua primeira participação na Série B. A caminhada, no entanto, terá um início atípico, sem o calor da torcida na Vila Belmiro. Punido pelo STJD, o Alvinegro cumprirá os três primeiros jogos como mandante com portões fechados, começando pelo confronto contra o Paysandu, às 16h30.

Após conquistar o Campeonato Paraense de forma invicta, o Paysandu retorna à Série B do Campeonato Brasileiro após cinco anos de ausência. O treinador Hélio dos Anjos pede cautela ao time e estabelece como meta a conquista de 45 pontos antes de pensar no acesso à elite do futebol nacional.