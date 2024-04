Confira alguns brasileiros da lista de mais procurados da Interpol

A lista dos criminosos mais procurados da Interpol, a organização internacional que facilita a cooperação policial mundial, tem atualmente quase 7 mil nomes, sendo 91 brasileiros. Entre os cidadãos do Brasil elencados na chamada Difusão Vermelha, nome oficial da lista, estão procurados por crimes que vão de homicídio a participação em organizações criminosas e tráfico de drogas.

Segundo a Interpol, a lista funciona como um pedido às autoridades em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal semelhante. A entidade ressalta, no entanto, que não se trata de um mandado de prisão internacional. Ainda de acordo com a entidade, os países-membros aplicam as suas próprias leis ao decidir se devem prender uma pessoa.

PROCURADOS BRASILEIROS

Entre os 91 brasileiros incluídos na lista, 84 são homens e sete são mulheres. Os crimes imputados a eles são os mais diversos. O paranaense Julio Roberto Marafon, de 63 anos, por exemplo, é procurado pelo crime de homicídio qualificado, mas não há detalhes sobre quando o crime foi cometido e quem foi a vítima.

Há também na lista procurados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, como é o caso dos mineiro Kleber Barbosa, de 44 anos, e Paulo Henrique da Silva, de 42. A exemplo de Julio Roberto, também não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram os homens a serem procurados.

Já entre as sete mulheres na Difusão Vermelha estão Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro, de 74 anos, procurada por suspeita de assassinato e tortura; Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos, de 51 anos, suspeita de integrar uma organização criminosa; e Thaynara Caroline Santos Pereira, de 27 anos, suspeita de ter praticado os crimes de associação ilícita e fraude de cartões de crédito.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/Site Interpol