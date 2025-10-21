Creche do Curuçambá em Ananindeua alcança 50% de obra concluída

A construção da segunda unidade do programa Creches Por Todo o Pará em Ananindeua, localizada no bairro Curuçambá, já atingiu 50% de execução. A obra, que conta com investimento de aproximadamente R$ 5,2 milhões do Tesouro Estadual, tem o objetivo de atender crianças da educação infantil, especialmente em regiões com grande demanda por vagas.

A nova unidade contará com infraestrutura moderna, incluindo salas multiuso, lactário, fraldário, refeitório, playground, jardim e horta. Os ambientes foram planejados para proporcionar conforto e segurança às crianças, além de estimular atividades pedagógicas e lúdicas, contribuindo para o desenvolvimento integral dos pequenos.

O programa Creches Por Todo o Pará visa garantir acesso à educação infantil de qualidade e apoiar famílias, especialmente mães que trabalham fora e necessitam de suporte para cuidar dos filhos. A previsão é que a obra seja concluída até o final de 2025, beneficiando centenas de crianças da região e fortalecendo a inclusão social.

Segundo a secretaria responsável, a unidade do Curuçambá integra um conjunto de investimentos do governo estadual em educação, com foco na ampliação do atendimento infantil, na valorização de profissionais da educação e na melhoria das condições físicas das creches. A iniciativa reforça o compromisso do Pará em reduzir a demanda por vagas em creches e garantir que mais crianças tenham um início de vida escolar com qualidade e segurança.

Além da infraestrutura, a creche contará com equipe capacitada para desenvolver projetos pedagógicos diversificados, incluindo atividades de arte, esporte e sustentabilidade, fortalecendo o aprendizado e promovendo experiências enriquecedoras para as crianças.

Com esta segunda unidade em Ananindeua, o programa consolida-se como uma referência em educação infantil no estado, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e inclusão para famílias em diferentes regiões do Pará.

Imagem: Agência Pará