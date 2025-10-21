terça-feira, outubro 21, 2025
Abertas inscrições na Secult para o Pavilhão Pará na Green Zone durante a COP30

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu, nesta terça-feira, 21, as inscrições para a seleção de apresentações culturais que integrarão a programação oficial do Pavilhão Pará, espaço do Governo do Estado na Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O evento será realizado no Parque da Cidade, em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. A chamada é destinada a órgãos públicos estaduais e municipais interessados em apresentar atividades culturais durante a Conferência. As propostas devem ser submetidas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, até o dia 29 de outubro de 2025, às 23h59 (horário de Belém), neste link.

O objetivo é organizar a programação de apresentações culturais de até 50 minutos, que representem a diversidade e a criatividade da cultura paraense no contexto da agenda climática global. A participação é voluntária e gratuita.

As propostas serão avaliadas por um comitê técnico da Secult, com base em critérios de pertinência temática, pluralidade e capacidade de mobilização. O resultado final será publicado no site oficial da secretaria no dia 3 de novembro de 2025.

Serviço

Edital: www.secult.pa.gov.br/editais

Formulário de inscrição, acesse aqui

Período de inscrição: 21 a 29 de outubro de 2025 (até 23h59, horário de Belém)
Dúvidas: dc.secultpa@gmail.com.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias

