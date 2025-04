“Vai ser um desastre”: Nicole Kidman aceitou o papel que prometia arruinar sua carreira, mas foi o que ela fez ganhar um Oscar

A atriz começa 2025 com o lançamento de seu novo filme: Holland, suspense que acaba de chegar no Prime Video.

Nicole Kidman fará 58 anos no próximo verão e sua carreira de atriz está a todo vapor. Seu 2024 foi um ano escandaloso, para dizer o mínimo, profissionalmente: ela estrelou um dos filmes mais esperados e polêmicos, Babygirl, participou de dois projetos da Netflix — o filme Tudo Em Família e a série O Casal Perfeito —, estreou uma nova temporada da série Operação Lioness, de Taylor Sheridan e estrelou Expatriadas, uma das melhores minisséries do ano!

Agora Kidman inicia 2025 com o lançamento de seu novo filme: Holland, um suspense que acaba de chegar ao Prime Video no qual ela interpreta uma professora que, ao desconfiar da infidelidade do marido, inicia um caso com uma colega de trabalho. No entanto, seu marido guarda outro segredo: ele é um serial killer.

Além disso, novos e interessantes projetos a aguardam no futuro, embora o mais esperado de todos seja vê-la retornar ao seu papel como Gillian na sequência de Da Magia à Sedução 2.

Anunciado oficialmente no verão passado, o longa parece estar avançando rapidamente, de acordo com as últimas declarações da atriz, e muitos fãs estão animados com o retorno das bruxas. No entanto, antes de se tornar um filme cult, a produção foi criticada e mal recebida nas bilheterias.

Não foi seu único tropeço! Para citar apenas alguns, também foram destaque filmes como A Feiticeira (2005), Rainha do Deserto (2015) ou, o mais recentemente, Aquaman 2. Contudo, quando trata-se de Nicole Kidman, são apenas os sucessos que importam, não é mesmo?

Filmes aclamados como Os Outros (2001), Paddington (2014), O Homem do Norte (2022) ou Reencontrando a Felicidade (2010) e sem esquecer os icônicos Moulin Rouge (2001) ou De Olhos Bem Fechados (1999), contaram com a sorte de ter a atriz brilhando neles, além, é claro, da brilhante série da HBO Big Little Lies.

Curiosamente, o papel que acabaria sendo um dos seus melhores e que lhe deu um dos pontos altos de sua carreira de atriz foi um que ela foi aconselhada a não aceitar porque, se o fizesse, isso arruinaria sua carreira. Mas foi justamente isso que a levou a dizer sim!

Aconteceu em 2002 com As Horas, em que Kidman interpretou a renomada escritora Virginia Woolf sob a direção de Stephen Daldry, como ela mesma explicou à Entertainment Weekly.

Quando li o roteiro, pensei: eles não podem me querer para Virginia. Eles devem me querer para outra coisa. Não tem como eu conseguir. Não acho que sou a certa. Vai ser um desastre, mas ei, se Stephen Daldry acha que eu consigo, então tenho que ter um pouco de fé.

“E quando você tem a oportunidade, como atriz, de interpretar alguém mais velha? Muitas pessoas dizem: ‘Não faça isso! Meu Deus, você não deveria! Você vai arruinar sua carreira.’ Mas eu gosto quando as pessoas dizem que eu não deveria fazer algo. Eu sou atraído por isso […] Às vezes, os limites entre a vida e a arte se confundem, mas acho que isso é bom”.

Comentou a atriz referindo-se à sua crise emocional após o divórcio de Tom Cruise. “Eu acho que se você pega o que está dentro de você e coloca no seu trabalho, você está meio que nutrindo algo, e não é tão autoindulgente. Você realmente leva isso para outro nível e se expressa.”

Como bem sabemos, 20 anos depois, Kidman tinha um bom faro e estava absolutamente certa, ignorando o conselho: ela interpretou Virginia Woolf em As Horas e o filme foi um verdadeiro sucesso, mas principalmente pelo seu trabalho. O filme recebeu nove indicações ao Oscar e ganhou apenas o prêmio de Melhor Atriz, até agora o único de sua carreira.

