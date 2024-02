Deputado estadual do PL no Espírito Santo é preso pela PF

O deputado estadual Capitão Assumção (PL), da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), foi preso pela Polícia Federal (PF) na noite desta quarta-feira (28). O parlamentar foi detido em cumprimento a um pedido feito pelo Ministério Público capixaba ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deferiu a medida.

Na solicitação enviada ao STF, o Ministério Público alegou que Assumção teria descumprido medidas cautelares. Após ser detido, ele foi levado inicialmente para a sede da Polícia Federal no estado, em Vila Velha. Em seguida, ele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Na sequência, Assumção foi encaminhado para o Quartel da Polícia Militar, também em Vitória, onde passou pela Corregedoria da corporação. Por fim, o deputado foi transferido para uma cela do presídio militar, na qual, a princípio, vai ficar sozinho.

MEDIDAS CAUTELARES

O deputado estadual já havia sido alvo de uma decisão que o obrigou a usar tornozeleira eletrônica. A medida foi aplicada em dezembro de 2022, após uma operação da Polícia Federal. O parlamentar foi acusado de, entre outras condutas, atacar ministros do STF.

Meses depois, em fevereiro de 2023, Assumção retirou a tornozeleira por cerca de quatro minutos durante uma sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

– Só um instantinho que vou tirar um negócio que está me atrapalhando, senão não vou falar direito. Depois eu coloco de novo – afirmou ele durante a sessão em questão, enquanto retirou o dispositivo na frente dos colegas e diante das câmeras da TV Assembleia.

Na época, ele discursou com a tornozeleira na mão, chegou a fazer duras críticas ao Poder Judiciário e disse que a Assembleia Legislativa era tratada com desdém. Além de determinar o uso da tornozeleira eletrônica, a decisão de Moraes também impedia Assumção de sair do Espírito Santo, de conceder entrevista e de utilizar as redes sociais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Victor Thomé/Assembleia Legislativa do Espírito Santo