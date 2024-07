Soure vive o “boom” turístico na programação que vivenciou o Veraneio 2024

O município de Soure, considerado como a capital do arquipélago do Marajó, vive as emoções do final das férias escolares de 2024. Tendo atraído uma multidão de visitantes, a cidade oferece lindas praias de água doce, carimbó de raiz, shows, desfile de misses e misters, escolha da garota verão, vasta programação esportiva e uma série de atrações que levaram o colorido do verão à cidade. Na noite de ontem, o visitante contou com a presena do rock Dois Brabos e do DJ Rafael no palco de exposições.

Para esta sexta-feira, 26, a pedida é curtir a Pérola Negra, DJ Kanalha (palco de exposição) e, amanhã, 27, tem o box com o projeto Nocaute na Violência, mais DJ Glaudson, B. Quero mais e P. do Orgulho LGBQIAPN+

Assim, Soure, no Marajó, vive um “boom” turístico jamais visto com milhares de turistas brasileiros e estrangeiros ávidos em conhecer ou revisitar a região.

A cidade está com suas pousadas e hotéis praticamente lotados, principalmente de sexta-feira a domingo, quando há filas de espera por uma vaga. O comércio de carne, queijo, camarão, caranguejo e peixe, estão a preços justos, além das frutas regionais da época como o abacaxi, encontrado em cada esquina, fazendo a alegria das famílias que já sobrevive da venda dessa fruta na ilha, aquelesque alugaram casas e estão consumindo do melhor e economizando.

Diversas atrações para este verão 2024 que se estende até a 31 de julho nas bases culturais, esportivas e musicais são realizadas com artistas de renome como o compositor e músico, Hermeto Paschoal, Renato Borghetti, Dona Onete, garota verão da praia de pesqueiro, arraial da pavulagem, Trio Manari e grupos culturais folclóricos da região. Garota verão da praia Barra velha, miss, mister e mix verão Soure 2024, DJ Léo Marajó e outros.

Também vai marcar presença no verão do município de Soure 2024 a exposição fotográfica Ilha do Marajó 2024 do jornalista de imagem Ray Nonato a convite da prefeitura municipal de Soure e da secretaria de turismo e também apoiou posição em 2023, em 2023 a exposição marcou presença na feira pan-amazônica do livro no Hangar, na fita feira internacional de turismo da Amazônia, no Rio também foi realizado em três locais ABAF associação brasileira de arte fotográfica no bairro de Botafogo, no bairro de Laranjeiras na Praça São Salvador em Laranjeiras e também na Praça José de Alencar no bairro de Botafogo e também foi projetada fora do país em Nova York no evento de favelas do Brasil, Ray Nonato nos seus mas de 40 anos documentando o Marajó, estado, Amazônia e Brasil está preparando a exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará 2024 imagens inéditas do cotidiano na ilha de tudo um pouco para agradar todos os gostos, que vai começar no verão em Soure e depois para outras Estados e países e muito mais atrações para fazer alegria dos veranistas no município.

As praias de Barra Velha, Caju Una, do Céu e a mais frequentada, do Pesqueiro, estão com suas águas quentes e límpidas, e são a grande atração para os visitantes e a população local, que invadem as areias aos finais de semana na rodovia de acesso ao Pesqueiro, praticam turismo receptivo com viés preservacionista.

O prefeito de Soure, Guto Gouvêa, professa que o turismo é a mola propulsora da economia da região e tem investido em saneamento, abastecimento, e infraestrutura urbana, a fim de tornar Soure a cidade turística modelo do Marajó e surfar na onda da Conferência do Clima, a COP 30, em 2025, quando Belém irá receber dezenas de milhares de pessoas, muitas delas interessadas nas belezas naturais da região.

A empresa Henvil de Navegação faz a travessia dse Icoaraci até o porto Camará com seus ferry boats em 3 horas de viagem, enquanto as lanchas rápidas da empresas Master Motors fazem Belém/Soure/Salvaterra em duas horas com conforto e segurança. Aventure-se, venha para o Marajó. Os búfalos te esperame economizando.

PROGRAMAÇÃO

Dia 28 de sete garota verão, Tony e lendário Rubi

Dia 29/07 Cruzeirinho Mirim César Cassiano (na praça)

Dia 30/07 filhos do Sol e cantora Marcelo Martins (na praça)

Dia 31/07 tambores do pacoval e cantora linnda lis (na praça)

Imagens: Ray Nonato/@agencia.imagens2.8