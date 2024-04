Desenrola FIES: Última chance para renegociar dívidas até 31/05

Em um movimento esperado por muitos, o Ministério da Educação estendeu recentemente o prazo para a renegociação de dívidas relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Com essa prorrogação, estudantes de todo o Brasil têm até o final de maio para ajustar suas pendências financeiras e garantir a continuidade de seus estudos.

O que é o Desenrola FIES?

O programa Desenrola FIES, uma iniciativa do Ministério da Educação lançada em novembro de 2023, já movimentou mais de R$11,5 bilhões em renegociações, beneficiando estudantes por todo o país. Este programa não somente oferece facilidades impressionantes como descontos que podem chegar a 99%, mas também remissão total de juros.

Como participar do Desenrola FIES?

O processo para se beneficiar das condições oferecidas é simples. Os interessados devem se dirigir às agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou mesmo iniciar o processo através dos apps dessas instituições. As dívidas elegíveis para o programa são aquelas que venceram até junho de 2023, com contratos firmados até o final de 2017.

Registro no Cadastro Único (CadÚnico).

Ser beneficiário de programas de auxílio emergencial.

A adesão a essas condições pode resultar em descontos significativos, facilitando a vida financeira dos estudantes.

Até quando participar do Desenrola FIES?

Aproveitar o novo prazo do programa Desenrola FIES é crucial. Após 31 de maio, as condições especiais podem não estar mais disponíveis. Renegociar as dívidas neste período não só proporciona alívio financeiro imediato, mas também permite que os estudantes continuem sua educação sem a sobrecarga financeira das dívidas.

O que é o FIES?

Lançado em 1999, o FIES tem sido uma ferramenta indispensável para o acesso à educação superior no Brasil. Com modalidades de pagamento que começam somente após a conclusão do curso, o programa tem facilitado para muitos brasileiros a chance de estudar em instituições privadas de ensino superior, democratizando o acesso à educação de qualidade para todos.

Portanto, se você é um dos muitos estudantes impactados pelas dívidas do FIES, não perca essa oportunidade de renegociar seus débitos. É uma chance única para retomar o controle de sua vida acadêmica e focar no que realmente importa: sua formação e futuro profissional.

Aproveite agora as condições favoráveis do programa Desenrola FIES e faça uma escolha inteligente para seu futuro educacional e profissional!

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução