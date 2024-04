MEC quer impor EAD com 50% de aulas presenciais; entenda

O Ministério da Educação (MEC) quer homologar uma decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE) da última semana, que trata sobre a Educação a Distância (EAD) nas universidades brasileiras.

Se a medida prosperar, os cursos de licenciaturas e pedagogia serão oferecidos apenas no formato com 50% da carga horária presencial.

As instituições de ensino reclamam que essa implementação inviabilizará a formação de profissionais de educação. Outro ponto abordado é que os alunos mais pobres, ou que residem em cidades pequenas, serão os mais prejudicados.

O Ministério da Educação chegou a divulgar, no início do mês, uma pesquisa onde somente 450 cursos de ensino superior no formato EAD conseguiram notas 4 ou 5 no chamado Conceito Preliminar de Curso (CPC), ou seja, aproximadamente 26,6% dos cursos analisados.

CPC é uma métrica obtida a partir do desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e dos professores, além de considerar a estrutura física das unidades de ensino. Em contrapartida, informações do movimento “EaD Inclui” evidenciam que cerca de 35% dos municípios só têm acesso ao ensino superior via EAD.

Quanto à formação de professores, o número é ainda mais alarmante. Dentre os 789 mil alunos que ingressaram em cursos de licenciatura em 2022, 81% aderiram à modalidade de ensino a distância, de acordo com o Censo da Educação Superior.

