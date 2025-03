Desfiles na Aldeia Amazônica: saiba tudo sobre trânsito e serviços

A partir desta sexta-feira (14), com o início dos desfiles na Aldeia Amazônica, agentes de trânsito realizarão interdições em diversas ruas do entorno para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. Simultaneamente, equipes da Sezel, Guarda Municipal e Defesa Civil intensificarão os serviços de limpeza urbana e atendimento à população, garantindo um ambiente seguro e organizado para o evento.

Ordenamento e Fiscalização

Entre os dias 12 e 15 de março, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) mobilizará aproximadamente 40 fiscais e sete coordenadores para organizar e fiscalizar a atuação de vendedores ambulantes na Aldeia Amazônica e arredores. A fiscalização abrangerá a distância entre as barracas, visando evitar obstruções ao trânsito dos foliões, e a regularização dos trabalhadores. O mesmo esquema será aplicado nos desfiles dos 1° e 2° grupos, no final de semana seguinte. A ação beneficiará trabalhadores, público, participantes e moradores da avenida Pedro Miranda e áreas adjacentes.

Estrutura de Limpeza

A Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) coordenará a limpeza da Aldeia Amazônica durante os desfiles. Uma equipe de 60 profissionais da concessionária de limpeza urbana de Belém realizará varrição e coleta de resíduos durante todo o período. O trabalho será intensificado entre os dias 12 e 15 de março, com o apoio de caminhões compactadores para a coleta de material após os desfiles, até as 10h do dia seguinte. Equipes rotativas atuarão ao longo da semana para garantir a manutenção da limpeza na área.

Ações de Segurança e Mobilidade

A segurança pública e a mobilidade serão reforçadas durante os desfiles na Aldeia Amazônica. A Guarda Municipal de Belém mobilizará 780 agentes para garantir a ordem pública, enquanto a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) atuará com 30 agentes de trânsito para organizar o fluxo de veículos, realizar interdições e orientar o público.

Para a segurança dos foliões, diversas ruas e cruzamentos da avenida Pedro Miranda, nas proximidades da Aldeia Amazônica, serão interditadas entre as 17h e as 5h do dia seguinte. As interdições incluem trechos da avenida Dr. Freitas, avenida Senador Lemos, travessa Lomas Valentinas e travessa Guarupas, entre outras.

Saúde e Bem-Estar

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) montou uma estrutura de emergência com 50 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para atender o público durante os desfiles na Aldeia Amazônica. Um posto de saúde será instalado no local e uma ambulância do Samu ficará disponível para transferências rápidas, caso haja necessidade de atendimento hospitalar.

Inclusão e Conscientização

Durante os desfiles na Aldeia Amazônica, a Secretaria Municipal dos Direitos de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) promoverá ações de conscientização sobre o capacitismo. Serão distribuídos materiais informativos com orientações sobre o respeito à autonomia das pessoas com deficiência e o uso adequado da linguagem, visando criar um ambiente mais acessível e inclusivo para todos.

Foto: Ascom GMB