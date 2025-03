Casa das Artes abre inscrições para oficinas de poesia e pintura contemporânea

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (19). As vagas são limitadas, e os participantes que atingirem 90% de frequência receberão certificado de conclusão.

A Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém, está com inscrições abertas e gratuitas para duas oficinas de arte contemporânea. Para participar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico até a próxima quarta-feira (19). As aulas terão início nos dias 22 e 24 de março. Serão emitidos certificados para os participantes que alcançarem 90% de presença. A Casa das Artes está localizada no bairro de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.

No dia 22 de março, a Casa das Artes realizará a oficina virtual “Outros mundos possíveis: poética políticas de mulheres na arte contemporânea”, ministrada pela fotógrafa, pesquisadora e curadora Renata Aguiar, através da plataforma Google Meet. O conteúdo abordará temas como “atravessamentos entre arte feminina e arte feminista” e a “visibilidade e visualidade” da arte contemporânea produzida por mulheres.

No dia 24 de março, a Casa das Artes dará início à oficina presencial “Reflexões sobre pintura contemporânea: Estratégias para escapar da estética”, com carga horária de 20 horas. O curador e artista Tadeu Lobato conduzirá a turma em uma discussão sobre a pintura contemporânea e seus desdobramentos conceituais.”

A oficina virtual, com carga horária de 8 horas, será realizada no dia 22 de março, das 8h às 12h e das 14h às 18h, pela plataforma Google Meet. Com 15 vagas disponíveis, o curso abordará temas como arte feminina, a interseção entre arte feminina e feminista, e a visibilidade da arte produzida por mulheres. Além disso, serão exploradas as poéticas políticas e a relação de mulheres artistas com as mobilizações locais, regionais e internacionais. A oficina é destinada a mulheres artistas, estudantes, curadoras e pesquisadoras, com idade mínima de 18 anos. Inscrições através do link: Veja Aqui.

A Casa das Artes oferece a oficina presencial “Reflexões sobre pintura contemporânea: Estratégias para escapar da estética”, com carga horária de 20 horas, ministrada pelo curador e artista Tadeu Lobato. A oficina explorará a pintura contemporânea e seus desdobramentos conceituais, desde o manifesto de Goya até as reações de artistas como Paul Cézanne, Pablo Picasso e Marcel Duchamp. As aulas serão realizadas de 24 a 28 de março, das 14h às 18h, na Sala 24 da Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236 (ao lado da Basílica), bairro de Nazaré. Inscrições através do link: Veja aqui.

A oficina terá como foco a discussão de estratégias para romper com a estética tradicional, questionando os fundamentos da arte moderna e contemporânea. Destinada a pessoas com mais de 18 anos, a oficina exige graduação em Artes ou áreas correlatas como pré-requisito e oferece 15 vagas.

Foto: Diogo Vianna /FCP