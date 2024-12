Detran reforça sinalização vertical e horizontal na BR-316 e aumenta segurança

A obra do BRT Metropolitano está avançando e para reforçar a segurança viária no perímetro onde as intervenções já estão adiantadas, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou a sinalização vertical e horizontal para garantir mais segurança na rodovia. Além de ordenar a via, a sinalização na BR-316 foi antecipada para melhor orientar os condutores que vão transitar na região metropolitana de Belém, durante as festas de final de ano.

As obras iniciaram na semana passada entre os quilômetros 04 e 10, onde as pistas já estão concluídas ou em fase de conclusão. Nesta primeira etapa foi priorizada a sinalização vertical, que compreende a instalação de placas fixas e suspensas.

As placas contém informações que orientam sobre o início de desvios, pistas onde o tráfego é liberado para veículos grandes e pequenos, pistas onde é proibido o tráfego de veículos longos, estreitamento da via, retornos, velocidade e altura máximas permitidas dentre outras informações.

Sinalização das barreiras e sinal luminoso

Também houve o reforço da sinalização nas barreiras de segurança com new jersey (concreto) que separam o pavimento entre as pistas do BRT e as demais faixas. O sinal luminoso reflete no período noturno, ajudando na visualização dos motoristas.

“Estamos reforçando a sinalização ao longo da BR-316, em especial neste fim de ano, para melhorar o tráfego de veículos e pedestres e garantir que a viagem para quem vai sair de Belém no natal e ano novo sejam mais seguranças e sem acidentes. É importante que a população fique atenta e respeite a sinalização”, afirma a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

O trabalho deve continuar até a próxima semana com a finalização da sinalização horizontal, que já iniciou em parte da rodovia. Nesta etapa serão feitas marcas, símbolos e legendas para aumentar a segurança e a fluidez no trânsito.

