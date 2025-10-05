Prefeitura de Belém reforça ações de limpeza e conscientização na Vila da Barca

Menos de um mês após a primeira grande mobilização, a Prefeitura de Belém retornou à Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, para dar continuidade ao trabalho de limpeza e sustentabilidade no local. A segunda ação aconteceu ontem, sábado, 04, com o objetivo de eliminar pontos críticos de descarte irregular e promover a conscientização ambiental entre os moradores.

Com um mutirão formado por educadores ambientais, equipes de capinação, roçagem e remoção de resíduos, o trabalho se concentrou novamente debaixo das palafitas, onde o acúmulo de lixo representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.

A ação reuniu mais de 40 profissionais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), em parceria com a Seinp, o Instituto Limpa Brasil, a Guamá Tratamento de Resíduos e, pela primeira vez, a empresa Águas do Pará.

Mais do que limpar, transformar

O foco desta edição foi dar destinação adequada aos resíduos coletados, com ênfase na reciclagem e reaproveitamento de materiais, fortalecendo o trabalho de cooperativas e promovendo inclusão produtiva.

“Esta segunda edição reafirma o compromisso da Prefeitura de Belém com a questão do descarte irregular. Desta vez, a equipe de limpeza de canais, roçagem e capinação está atuando em conjunto. A Águas do Pará também está envolvida, com a revitalização em duas praças para a comunidade” destaca Pamela Massoud, secretária executiva de Inclusão Produtiva.

Pamela ainda ressalta: “A comunidade da Vila da Barca relata que foi negligenciada por gestões anteriores. Diante disso, o compromisso desta gestão é retornar regularmente, promovendo ações de conscientização ambiental e remoção de resíduos, tanto de áreas sob as palafitas quanto de outros pontos críticos identificados”

Parcerias que fortalecem o cuidado

Com a entrada da Águas do Pará nesta segunda ação, a Prefeitura reforça que o cuidado com Belém é um esforço coletivo.

“A Águas do Pará, por meio do programa de voluntariado, que mobiliza sua equipe, está engajada nesta ação, realizando na Vila da Barca a revitalização das praças existentes na comunidade, como a Praça Alegria. Através dessa iniciativa, buscamos impulsionar a economia local, fomentar atividades de lazer e valorizar a cultura. O objetivo é proporcionar oportunidades para que os moradores possam empreender e comercializar seus produtos no local. As crianças terão acesso a praças mais agradáveis, promovendo um ambiente mais saudável e limpo, e a parceria com a Prefeitura é fundamental para o sucesso do projeto” Disse Tatiele Souza, supervisora da responsabilidade social Águas do Pará.

Da sujeira à consciência

Na primeira edição, mais de uma tonelada de lixo foi retirada. Agora, o desafio é evitar o retorno dos resíduos e consolidar uma mudança de comportamento na comunidade.

“Na primeira edição, com o apoio da Guamá Resíduos, foi removida uma tonelada de plástico debaixo das palafitas. Esse trabalho que estamos dando continuidade inclui ações porta a porta com a comunidade, informando sobre o horário da coleta de lixo e de resíduos pela Ciclus, que ocorre diariamente. Este compromisso com a comunidade da Vila da Barca e da cidade de Belém tem sido uma prioridade desde o início desta gestão”, pontua Pamela Massoud, secretária executiva de Inclusão Produtiva.

Moradores também celebraram a continuidade da ação

“Para nós é um momento de satisfação. Podemos perceber que a Prefeitura está desenvolvendo ações em nossa comunidade, como a coleta de lixo, que agora ocorre de forma mais regular. É fundamental o trabalho da Prefeitura nas comunidades, de maneira geral”, relata Edilson Farias, morador do local há 28 anos .

Com o reforço das ações educativas e a participação popular, a Prefeitura de Belém segue reafirmando seu compromisso de fazer da capital uma cidade mais limpa, saudável e humana, onde o cuidado com o espaço público nasce do envolvimento de todos.

Fonte e imagens: Agência Belém