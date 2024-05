Divulgada lista preliminar do Concurso de Quadrilhas Arraial de Todos os Santos 2024

Começando os preparativos para o maior arraial da Amazônia, a Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Diretoria de Interação Cultural, informa a lista preliminar de habilitação do Concurso Estadual de Quadrilhas do Arraial de Todos os Santos 2024. O resultado foi publicado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE). Confira aqui a lista completa. Os participantes também podem conferir o cronograma atualizado aqui.

O Arraial de Todos os Santos já é uma tradição na capital paraense, contando com quadrilhas juninas adultas e mirins, o concurso inclui também as misses caipiras da diversidade e mirins. Trazendo grupos de quadrilheiros de todo o Estado do Pará, a FCP cumpriu com o seu papel de fomentar e diversificar a produção de cultura popular.

Os grupos que não passaram para a fase de habilitação, poderão pedir o recurso até o dia 16 de maio (quinta-feira).

