Avançam obras de recuperação do ramal que interliga as comunidades Estrada Nova e Poço Branco

Os serviços de terraplenagem na zona rural seguem em ritmo acelerado. No momento, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), está trabalhando para garantir a trafegabilidade no ramal que interliga as comunidades Estrada Nova na região da Curuá-Una (PA 370) e Poço Branco, região da BR 163. A intervenção vai facilitar o escoamento da produção agrícola, impulsionando o setor produtivo na região, além de proporcionar maior qualidade de vida e acessibilidade à população.

Os trabalhos envolvem limpeza lateral da via, patrolamento e empiçarramento, assim como a implantação de bueiros e manilhas para desobstruir pontos de alagamentos em alguns trechos críticos do ramal. Os serviços contam ainda com a união e parceria de vários atores como os caminhoneiros, madeireiros, Sindicato Rural de Santarém (Sirsan), produtores rurais, empresários e Câmara Municipal de Santarém.

Na tarde desta quarta-feira, 15, o secretário da Semap, Bruno Costa, esteve acompanhando a execução e avanço da obra. Durante a visita, agradeceu a parceria e disse que o programa de recuperação de ramais é uma das prioridades da gestão do prefeito Nélio Aguiar.

“A manutenção de estradas, ramais e vicinais no interior de Santarém está dentro da proposta do município em promover o desenvolvimento da economia da zona rural, através da recuperação das vias de escoamento. Essa aproximação do município com os produtores rurais fortalece ainda mais o setor produtivo, dando condições para o escoamento e confiabilidade para a produção”, destacou.

De acordo com o líder dos caminhoneiros Rosielison Parazinho, 34 anos, o investimento na recuperação do ramal, vai garantir aos produtores sucesso na produção.

“A parceria com a Prefeitura tem garantido melhorias na trafegabilidade e beneficiando toda uma classe, além de facilitar o escoamento da nossa produção agrícola e a entrada e saída dos serviços públicos, como saúde e transporte escolar”, contou.

O caminhoneiro Edson Lima, também, agradeceu as benfeitorias.

“Essa parceria com o poder público está sendo muito importante para nós, porque precisávamos do ramal em perfeitas condições para que possamos levar nossos produtos oriundos da agricultura de forma segura, sem contratempos”, argumentou.

O prefeito Nélio Aguiar reitera que a recuperação dos ramais é uma das diversas ações da Prefeitura que evidenciam o compromisso com o progresso, garantindo o acesso às áreas rurais e fortalecendo a economia local.

“Um esforço significativo para assegurar a trafegabilidade adequada e atender às necessidades dos produtores que dependem dessas vias para se deslocar até a cidade. Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso em apoiar o setor agrícola, incentivando a produção e contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa região”, enfatizou.

Apesar do “inverno amazônico”, o município tem mantido equipes de trabalho permanentes de terraplenagem na zona rural, realizando serviços emergenciais nos pontos mais críticos, visando garantir a segurança e o conforto aos produtores, moradores e alunos que utilizam as estradas diariamente.

Imagem: Agência Santarém