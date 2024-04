Antônio Tonheiro, deputado estadual e sócio diretor da Lima Citros, no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará, será o palestrante desta quarta-feira, 17, do “Fruit Fórum” na Fruit Attraction São Paulo 2024. O evento é uma das principais feiras internacionais do setor de frutas e hortaliças do mundo que, após quinze edições realizadas em Madrid, na Espanha, terá este ano, pela primeira vez, uma edição brasileira. A palestra de Tonheiro terá como tema “As Super Frutas Amazônicas”.