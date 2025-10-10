Domingo especial: Círio e dia das crianças com programação na Vila Círio Iluminado 2025

A Vila Círio Iluminado 2025 preparou um dia de festa dedicado integralmente às crianças neste domingo, 12 de outubro, data que marca o Círio de Nazaré e o Dia das Crianças. Com o patrocínio da Equatorial Pará, a Praça Waldemar Henrique será o palco de uma programação gratuita e diversificada, pensada para entreter os pequenos e suas famílias a partir das 18h.

Entre as atrações confirmadas que prometem fazer a alegria da garotada estão shows com personagens adorados como Mundo Bita, Patrulha Canina e Bolo Fofos. A programação infantil conta ainda com apresentações do TapioKids, Patrulha Colorê e a animada Balada Kids.

Roda Gigante Gratuita e Espaço Família

Um dos grandes destaques da Vila Círio Iluminado é a roda gigante itinerante de 36 metros de altura, considerada a maior do Pará. A atração é gratuita para toda a família e oferece uma vista panorâmica espetacular de Belém.

A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, patrocinadora do evento, Michelle Miranda, reforça o foco no público infantil neste dia especial. “Temos o Círio, mas também temos o dia das Crianças. Estamos olhando para os pequenos, pois é um espaço para a família. Então, domingo, tragam seus filhos, teremos shows maravilhosos aqui, voltados exclusivamente para as crianças,” disse.

Encontro e Memória Afetiva

O diretor cultural do Círio Iluminado, Olívio Rafael, destacou a importância de oferecer um dia de diversão e encontro para as famílias. “A criança não vem só, ela sempre vem acompanhada dos pais, parentes, cuidadores. É um momento de encontro, memória afetiva, bem familiar. Aquela coisa bem descontraída, um ambiente seguro e adequado para as crianças se divertirem. É isso que a gente está preparando,” afirmou.

Quem está na expectativa para a chegada do domingo é Maria de Fátima, ela vai trazer novamente o filho, Andrei, de sete anos para brincar na roda gigante. “Viemos na segunda-feira e meu filho adorou. É muito bacana uma praça toda iluminada e com programação gratuita pra gente, muito bom”, comentou Maria.

A Vila Círio Iluminado 2025 teve início nesta segunda-feira, dia 6, na Praça Waldemar Henrique, e segue com shows regionais e áreas instagramáveis, todos gratuitos, até o dia 19 de outubro.