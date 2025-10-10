sexta-feira, outubro 10, 2025
PARÁ

Belém ganha novas opções de lazer durante o Círio com entregas de parques, museus e gastronomia

Belém vai se transformar em palco cultural e de lazer durante o Círio de Nazaré. O governo do Estado anunciou que novas obras e espaços revitalizados estarão disponíveis para moradores e visitantes aproveitarem momentos além das romarias religiosas.

Entre os destaques está o Porto Futuro, que agora abriga o Museu das Amazônias, o Armazém da Gastronomia, o Parque de Bioeconomia e a Caixa Cultural.  No primeiro fim de semana de funcionamento, o museu registrou mais de 6,5 mil visitantes.  Já o Parque Linear da Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, foi entregue recentemente e oferece estrutura para atividades ao ar livre, como ciclovia, espaço pet, quadras, quiosques, iluminação em LED e jardins.

A gastronomia também ganhou espaço novo: no Galpão 4 do Porto Futuro, o Armazém da Gastronomia reúne 15 empreendimentos locais com comidas rápidas e sabores regionais.  Ainda no local, a Caixa Cultural Norte estreia com teatro para 280 pessoas, galerias de arte e salas para oficinas, abrindo espaço para manifestações artísticas amazônicas e exposições como “Espíritos da Floresta” e “Paisagens em Suspensão”.

Os museus, parques e memoriais da cidade também terão horários especiais durante o Círio. A Estação das Docas e o Memorial do Porto, por exemplo, funcionarão com horários ampliados, enquanto o Mangal das Garças e o Parque do Utinga terão ajustes nas jornadas para se adaptar à celebração.

Para o governador Helder Barbalho, essas entregas não servem apenas ao turismo: são oportunidades de gerar empregos, fortalecer a economia local e promover o acesso à cultura e lazer para toda a população.

Imagem: Agência Pará

Domingo especial: Círio e dia das crianças com programação na Vila Círio Iluminado 2025

