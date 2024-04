Ebook gratuito revela as principais falhas cometidas por gestores de projetos sociais

Promover impactos socioambientais positivos para transformar o mundo requer boas ideias, mas somente elas não bastam. A inquietação causada pelos problemas contemporâneos exige embasamento e estratégia para gerar projetos sociais que façam a diferença e sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Este é o mote do ebook “5 erros de gestão que destroem qualquer projeto”, produzido pela Pauta Social, agência de comunicação especializada no terceiro setor, em parceria com a Nossa Causa, organização da sociedade civil que atua para fortalecer o terceiro setor através de projetos de impacto e da produção de conhecimento, e com o consultor internacional Ricardo Falcão, que possui mais de 50 anos de experiência no terceiro setor.

“O ebook aborda algumas das principais dores do terceiro setor de maneira objetiva e fluida. A parceria com a Nossa Causa e o consultor Ricardo Falcão, que são especialistas no setor, possibilitou trocas valiosas e resultou em uma abordagem com exemplos que despertam a atenção do leitor e mostram soluções práticas para maximizar o impacto de projetos sociais”, afirma Adriana Silva, diretora-executiva da Pauta Social.

BAIXE AQUI O EBOOK

Com uma linguagem acessível e ilustrativa, a publicação é disponibilizada gratuitamente e explica a importância da gestão de uma iniciativa social a partir de cinco erros comuns que podem ser evitados pelas organizações. São eles: ausência de planejamento estratégico, falta de envolvimento da comunidade, baixo investimento em indicadores de resultado e de impacto, sustentabilidade econômica limitada e comunicação ineficaz.

Caso esses erros aconteçam, aumenta a probabilidade de fracasso da iniciativa, assim como a ocorrência de um alto índice de frustração de todas as partes envolvidas no processo. O ebook mostra que as ideias são apenas o ponto de partida dos projetos sociais: é preciso aprofundá-las e elaborar um planejamento estratégico, com metas e diretrizes para atingi-las.

Outro equívoco é desconsiderar o envolvimento da comunidade impactada pela ação. Os beneficiários são os principais parceiros dos gestores e precisam de uma escuta ativa em relação às suas demandas, desejos e preocupações. A publicação também aborda o papel fundamental dos indicadores de resultado e de impacto para mensurar os efeitos do projeto e realizar adaptações caso seja necessário. Segundo o ebook, a avaliação precisa ser feita de maneira contínua para monitorar o progresso da ação e seus desafios. A sustentabilidade econômica é igualmente relevante para impulsionar transformações sociais. Sem captadores de recursos qualificados e uma gestão adequada, a saúde financeira de uma organização da sociedade civil se torna extremamente vulnerável, dificultando sua missão de produzir impactos duradouros. Por isso, o ideal é que as entidades assegurem a sustentabilidade em médio e longo prazo e também estejam preparadas para situações emergenciais.

Além desses elementos, uma comunicação clara entre todas as partes interessadas no projeto social – membros da organização, beneficiários, doadores, patrocinadores e parceiros – pode evitar uma série de problemas como desinformação, conflitos internos, falta de apoio e atrasos no cronograma. Isso só é possível em um ambiente cooperativo com uma comunicação bem-estruturada que transmita as informações necessárias sobre a iniciativa de impacto e defina a função de cada ator imerso nesse processo.

Embora projetos sociais sejam criados para atender necessidades e solucionar problemas urgentes, é preciso dedicar tempo e atenção para planejá-los com cuidado e sabedoria. Ao fazer isso, os gestores possuem mais chances de sucesso e contribuem para a transformação efetiva das comunidades impactadas.

Fonte e foto:Agência Pauta Social