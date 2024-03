Prefeitura de Belém recebe convite para integrar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica

O Fórum de Cidades Amazônicas (FCA), presidido pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi convidado a integrar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O convite foi feito na manhã desta sexta-feira, 15, no Palácio Antônio Lemos, pela Diretora Executiva da OTCA, Vanessa Grazziotin.

A OTCA é uma organização intergovernamental formada por oito países amazônicos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, que assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), tornando-se o único bloco socioambiental da América Latina.

Com uma ampla visão do processo de Cooperação Sul-Sul – modalidade de cooperação técnica internacional que se dá entre países em desenvolvimento, que compartilham desafios e experiências semelhantes -, a OTCA atua em diferentes dimensões: político-diplomática, estratégica e técnica, criando sinergias entre governos, organizações multilaterais, agências de cooperação, sociedade civil organizada, movimentos sociais, comunidade científica, setores produtivos e a sociedade como um todo.

A agenda da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica iniciou em Belém com reuniões preparatórias da Conferência Internacional sobre a Amazônia e Novas Economias 2024. A Diretora Executiva, Vanessa Grazziotin, declara que Belém é importante para o desenvolvimento da regional. “A condição de presidente do Fórum de Cidades Amazônicas já deu ao prefeito Edmilson Rodrigues a visibilidade internacional necessária para a nossa região. E, em uma reunião com representantes de vários países, ouvir um presidente de um Banco Internacional citar o prefeito na defesa dos investimentos em saneamento e fornecimento de água nas cidades amazônicas”.

Para o prefeito Edmilson Rodrigues, é uma honra receber um convite como esse, sobretudo, por integrar uma organização que reafirma a solidariedade internacional. “Esse convite reafirma a unidade internacional, não só latino-americana, mas a amazônica como um princípio fundamental ao desenvolvimento da Pan-Amazônia tendo as cidades amazônicas, como Belém e Manaus, importantes para afirmar a soberania, democracia, respeito à natureza e à justiça social da região”.

O FCA é uma organização autônoma com representação dos governos das cidades amazônicas e que está em processo de inserção ao marco institucional da OTCA. O órgão tem como objetivo promover a urbanização sustentável na Amazônia, com foco para a gestão e o planejamento urbano, bem como aspectos relacionados à infraestrutura, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, inclusão social, gestão sustentável de resíduos, água e saneamento, combate ao desmatamento e queimadas, entre outros.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém Foto: Joyce Ferreira