“Educação para a natureza” reunirá alunos da Casa da Cultura e da rede municipal de ensino

Conhecimento científico, saberes tradicionais e compromisso com a conservação da Floresta Amazônica são os três pilares que fundamentam a Exposição Fruturos – Tempos Amazônicos. Em face de sua importância, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás organizará no próximo dia 17 de maio, sexta-feira, das 8h às 12h, a atividade educativa “Fruturos – Tempos Amazônicos: Educação para a natureza”, cujo objetivo é reunir alunos da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura e da rede municipal de ensino.

Na ação, os alunos participarão de uma visita mediada à exposição, instalada no Hall da Casa da Cultura e, posteriormente, visitarão o Bosque Gonzaguinha, um dos principais pontos turísticos de Canaã dos Carajás. A integração entre a exposição e a visita ao bosque potencializa conhecimento, visibilidade e preservação do território.

O propósito da atividade é conscientizar alunos e a população em geral acerca do respeito à natureza e da conservação dos biomas, reforçando a premissa de que a educação pode transformar o cenário global através das pessoas, de forma individual e coletiva, engajadas em iniciativas regionais.

A Exposição Fruturos – Tempos Amazônicos é um marco para a Casa da Cultura, tendo em vista que carrega uma simbologia e uma potência extremamente relevantes acerca do contexto vivido pela comunidade na preservação da maior floresta tropical do planeta. A iniciativa mostra, ainda, que a educação viabilizada nos museus é uma ferramenta poderosa de transformação social.

A visita ao Bosque Gonzaguinha, espaço simbólico e importante em Canaã, reafirma o compromisso da Casa da Cultura com a defesa ambiental e territorial da Amazônia. O Bosque Gonzaguinha é visto como um atributo de qualidade de vida para a população, onde a comunidade desfruta de ar puro, da diversidade da flora e do contato com animais como macacos, jabutis, cutias, tartarugas, coelhos e bichos-preguiça.

A atividade será mediada por uma equipe especializada que compartilhará conhecimentos e informações acerca do ambiente de forma científica e interativa, ressaltando os cuidados necessários e as características específicas de cada espécie.

Para mais informações sobre essa programação, os interessados podem entrar em contato, ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço que integra o Instituto Cultural Vale, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Imagens: Divulgação