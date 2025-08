Elvis Presley revive em novo clipe por meio da Inteligência Artificial

“Tupelo”, de Nick Cave and The Bad Seeds, completa 40 anos e homenageia rei do rock

Thamires Brito, da CNN

Elvis não morreu! Sem a presença física de Elvis Presley desde 16 de agosto de 1977, data da sua morte, fãs brincam com a máxima que eterniza Presley. Agora, isso pode ser realidade com a ajuda da Inteligência Artificial.

O diretor Andrew Dominik fez uma homenagem ao rei do rock, pegando fotos suas e dando movimento a elas por meio da IA. O trabalho virou um clipe para celebrar os quarenta anos da música “Tupelo”, da banda “The Bad Seeds”, de Nick Cave. Lançada em 1981, “Tupelo” faz uma referência entre Elvis e a cidade de mesmo nome, que fica no Mississipi, Estados Unidos. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935 e, no ano seguinte, a cidade passou por um tornado que vitimou 200 pessoas.

A performance foi marcada por uma mistura de reverência e inovação, com as fotos ganhando movimento e realismo. O clipe trouxe à vida a atmosfera de uma época em que Elvis dominava os palcos e corações, dando movimento a histeria das fãs e criando momentos de carinho entre o astro e sua mãe, Gladys Love Presley.

Nick Cave, que costuma ser um crítico da Inteligência Artificial, elogiou o clipe. “As fotos de Elvis animadas pareciam trazê-lo de volta à vida”, comentou o músico.

