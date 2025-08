Fórmula: Bortoleto quebra mais um tabu para o Brasil no GP da Hungria

Piloto brasileiro largará em sétimo, melhor posição no grid desde 2017

Da CNN

Gabriel Bortoleto segue recolocando o Brasil no mapa da Fórmula 1, mesmo com todos os problemas na Sauber. O piloto conseguiu a sétima posição no grid do GP da Hungria, a melhor colocação de um brasileiro desde 2017.

Naquele ano, Felipe Massa largou na mesma posição no GP da Itália e uma à frente na China. Desde então, nenhum piloto brasileiro tinga atingido o top-10 até o próprio Bortoleto quebrar a escrita na Áustria.

“Acho que foi um dos melhores fins de semana que tive até o momento. Estava realmente bem fora do que estou acostumado, mas, sei lá, alguma coisa me manteve muito motivado”, disse Bortoleto, à Band, antes de concluir:

“Falei ‘Esse é um fim de semana que posso aprender muito, e que vai me ajudar bastante, porque, se eu colocar o carro na janela certa que gosto de pilotar e conseguir entregar tudo, vai ser um fim de semana incrível”. Porque sair do lugar que a gente saiu e acabar no Q3, na 7ª posição, é algo incrível, então estou muito feliz”, finalizou.

Leclerc larga na pole position na Hungria, seguido pelas McLaren’s de Piastri e Lando Norris. A corrida começa às 10h (de Brasília) deste domingo (3).

Foto: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images