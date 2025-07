Inscrições abertas para cursinho gratuito da UFPA voltado ao Enem

Estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior já podem se inscrever para o cursinho preparatório gratuito da Universidade Federal do Pará (UFPA), promovido pelo Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física). O tradicional Projeto Universidade Aberta (PUA) está com inscrições abertas até o dia 7 de agosto para duas novas turmas que iniciam em agosto de 2025.

Há mais de 20 anos atuando na UFPA, o projeto oferece 80 vagas com aulas gratuitas voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como funciona

As vagas estão divididas em dois turnos:

PUA Específico (manhã): das 8h às 11h, com aulas de Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza.

PUA Intensivo (tarde): das 13h30 às 18h20, com todas as disciplinas cobradas no Enem.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponível no site do PET-Física da UFPA, informando seus dados pessoais, escola onde estudam ou concluíram o ensino médio, e o turno desejado.

Após o cadastro online, é necessário confirmar a inscrição presencialmente até o dia 8 de agosto, no Laboratório de Ensino de Física (Sala do PET-Física), localizado no Campus Básico da UFPA, de segunda a sexta, entre 9h e 17h. Também será necessário entregar 2kg de alimento não perecível, que serão doados a instituições filantrópicas.

Prova de seleção e matrícula

A prova de ingresso será realizada no dia 10 de agosto, das 9h às 11h, com 10 questões de Matemática e 10 de Língua Portuguesa. O resultado será divulgado no mesmo dia, a partir das 18h, nas redes sociais e site do projeto.

Os aprovados poderão efetuar matrícula entre os dias 11 e 14 de agosto, no mesmo local da confirmação de inscrição. Para isso, devem apresentar:

RG

Comprovante de residência

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de matrícula no 3º ano

Comprovante de bolsa (para estudantes da rede privada)

Comprovante de vulnerabilidade social

1 resma de papel A4 (500 folhas), para uso coletivo

As aulas terão início no dia 18 de agosto.

Formação para além do vestibular

O coordenador do projeto, professor Rubens Silva, destaca a importância do cursinho popular como ferramenta de inclusão educacional.

“O cursinho atua como ponte entre o sonho e a realização, oferecendo gratuitamente uma formação de qualidade para estudantes que desejam ingressar na universidade.”

