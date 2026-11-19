Para Thiago Stivaletti, a criminosa condenada por matar os pais é “um espelho do machismo e do elitismo”

Colunista do portal F5, página de entretenimento e cultura pop da Folha de S.Paulo, Thiago Stivaletti afirmou que o novo documentário da Netflix O Que O Tempo Não Apaga mostra que Suzane von Richthofen não é “louca nem demônia”, e que a comoção em torno de sua imagem é também um “espelho do machismo e do elitismo”.

Em sua análise, o jornalista e crítico de cinema declarou que Suzane mostra na produção que o “Brasil projetou nela todos os seus medos, ódios e preconceitos”.

– Se Suzane von Richthofen não fosse mulher, o assassinato dos seus pais talvez não chocasse até hoje. Se Suzane fosse pobre e moradora da periferia, seu crime não comoveria o país ou não ficaria no radar da mídia por tantos anos. Se Suzane fosse uma psicopata típica de “true crime”, os testes não teriam apontado o contrário. Ao dar um longo depoimento para o filme mais visto na Netflix desde sua estreia, ela assume seu crime e renova o próprio enigma ao mostrar que o Brasil projetou nela todos os seus medos, ódios e preconceitos – assinalou.

Stivaletti critica a ideia de que Richthofen, condenada por matar os próprios pais, seja vista como uma “manipuladora de homens”, ou uma espécie de feiticeira sedutora.

– Suzane cometeu parricídio premeditado, e isso não se discute mais. Mas dá para destrinchar o tamanho do ódio que um país dedicou a ela. Eleonora Nacif, uma das tantas advogadas que a ré teve ao longo dos anos, diz que sempre se incomodou com a imagem de “feiticeira, sedutora, manipuladora” que via nas matérias a seu respeito. (…) O filme lembra ainda o caso do promotor que se apaixonou pela ré e se declarou a ela. Na sequência, um comentarista define o promotor como uma vítima inocente, seduzida por uma serpente manipuladora, ainda que bem mais jovem que ele – escreve o colunista.

Na sequência, Stivaletti cita também o promotor Roberto Tardelli, que em sua visão “também escorrega no machismo ao fazer uma comparação infeliz”.

– Ao lembrar que o advogado de Suzane prometeu entrevistas exclusivas a vários veículos, diz que “ele agiu como o sultão que promete a virgem a vários outros sultões. Mas a virgem só tem uma”. Desnecessário – avaliou.

Stivaletti também aponta o elitismo como a causa de Suzane quase ter sido absolvida pelo júri. Foram quatro votos contra três que determinaram a sua condenação.

– Se por um lado o machismo depunha contra Suzane, o elitismo quase a salvou nos tribunais. É o próprio Tardelli que diz que “havia uma identidade” da sociedade com Suzane. “Por que essa menina tão bonita, de família tão boa, tão rica, com tudo na mão, vai matar pai e mãe? Só se for influenciada por esses dois malandros”, ele diz, reproduzindo a tese da defesa – acrescenta.

Por fim, o crítico elogia o documentário por trazer o espectador ao “olho do furacão” do crime que chocou o Brasil em 2002.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News