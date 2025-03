Equipe do Pará inova e conquista 1ª lugar em desafio promovido pelo Ministério da Justiça, em Brasília

Entre os desenvolvedores do software, havia um policial da PCPA. A equipe recebeu a quantia de R$ 10 mil como prêmio da disputa

Uma equipe de universitários composta por cinco pessoas ganhou a 1ª Maratona Nacional Hackathon – Tecnologias Disruptivas para a Segurança Pública. Dentre os participantes, estava o policial civil, Manoel Pimenta, lotado no Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da Polícia Civil do Estado do Pará.

O evento é promovido pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e tem como objetivo encontrar soluções tecnológicas inovadoras para enfrentar a criminalidade com soluções cada vez mais eficazes. No total, nove grupos foram premiados em três categorias diferentes. A equipe do Pará ficou em primeiro lugar e ganhou a premiação máxima da categoria, o valor de R$ 10 mil.

“Essa conquista é resultado do Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Civil do Pará e a Universidade Federal do Pará (UFPA), que acontece por meio do Programa de Mestrado em Segurança Pública. Nós ficamos muito felizes com o prêmio do escrivão Manoel e incentivamos, cada vez mais, o trabalho dos nossos policiais”, explicou o delegado-geral, Walter Resende.

Entenda o trabalho – A equipe do Pará desenvolveu um software revolucionário para o rastreamento de objetos roubados. Com uma análise avançada de algoritmos de comparação de imagens, a ferramenta permite que agentes de segurança insiram uma imagem de um objeto suspeito e, automaticamente, ele realiza uma comparação com o banco de dados existente. Se houver correspondência, o sistema informa que o objeto foi vinculado a um boletim de ocorrência, ajudando na identificação e recuperação de bens furtados.

“Eu fico imensamente feliz por poder desenvolver as minhas habilidades e ter incentivo para isso, tanto da minha chefia imediata, na pessoa do delegado Temmer Khayat, quanto da Instituição a qual eu pertenço. Foi um trabalho árduo, mas a equipe do Pará conseguiu a primeira colocação na categoria ‘Sistema de Rastreamento de Objetos Roubados’, com o software denominado ‘Alô Polícia’”, destacou o escrivão da PCPA, Manoel Pimenta.

Também faziam parte da equipe do estado do Pará os alunos da UFPA Sainy Gabriel Rosa Dias Antonio (Ciência da Computação), João Samuel Dias Santos (Sistemas de Informação), Kim Lima de Lima (Sistemas de Informação) e Fantiny Santos dos Santos (Sistemas de Informação).

“Os avanços alcançados durante estes eventos, vão integrar novos módulos do sistema Hydra, que foi desenvolvido pela equipe do Laboratório Cibernético, vinculado ao NIP. Esse sistema, feito e mantido totalmente por policiais civis, busca dinamizar as investigações, acelerar processos de busca e análise de dados, para dar celeridade ao trabalho da PC e de todos os policiais civis”, ressaltou o titular do NIP, delegado Temmer Khayat.