Governo do Pará realiza ajuda humanitária às famílias afetadas por enchentes em Tucuruí*

Em resposta imediata às chuvas intensas que assolaram a Região de Integração Tocantins, o Governo do Pará mobiliza uma ampla operação de ajuda humanitária para as famílias afetadas pelas enchentes em Tucuruí. A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, esteve no município na tarde deste sábado (22), para supervisionar pessoalmente as ações de assistência e apoio à população.

A cheia do rio que corta a região atingiu 9,56 metros na manhã deste sábado (22), conforme monitoramento da Defesa Civil. As equipes continuam em alerta, acompanhando a evolução do nível das águas e prestando todo o auxílio necessário aos moradores de Tucuruí.

“Nós estamos aqui hoje não apenas para prestar solidariedade a essas famílias que tiveram as casas destruídas por essas fortes chuvas, que foram desalojadas, que estão desabrigadas, mas principalmente para trazer ajuda do governo do Estado. Desde o início, junto com a prefeitura, a nossa Defesa Civil sempre esteve presente trazendo cestas de alimentos, ajudas humanitárias, colchões, água e kits de higiene”, afirma Hana Ghassan.

Além da da distribuição de kits de higiene pessoal e cestas de alimentos para os necessitados, o Estado também está iniciou o cadastramento das famílias atingidas para entrarem no programa Recomeçar.

“Estamos iniciando um cadastro para poder dar acesso a essas famílias receberem ajuda financeira, no programa chamado Recomeçar. Portanto, nós estamos aqui também pra trazer além de ajuda material e também um apoio psicológico que a Defesa Civil presta”, disse a vice-governadora.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil do Estado estão trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Tucuruí para realizar resgates em áreas de risco e levantar informações sobre as famílias desabrigadas. Essa força-tarefa também está fazendo um levantamento detalhado do número de casas afetadas pela enchente.

Solidariedade

Para mais informações sobre como ajudar ou receber ajuda, os interessados podem entrar em contato com os órgãos de assistência social do município ou da Defesa Civil estadual.

