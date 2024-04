Equipes técnicas da Prefeitura de Santarém reúnem sobre a criação do projeto de Educação Patrimonial

Foi realizada ontem, quarta-feira, 10, uma reunião para diálogos entre equipes técnicas da Prefeitura de Santarém sobre a elaboração de projeto de Educação Patrimonial para o município. Segundo a arquiteta da Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), Cecy Sussuarana, os encontros devem ocorrer com os representantes de algumas secretarias municipais.

“Hoje reunimos com as técnicas da Assessoria de Ensino e da Divisão Indígena da Secretaria Municipal de Educação. A princípio para ouvir sobre as atividades desenvolvidas no setor educacional para que possamos pontuar dados e inserir na construção conjunta às futuras ações da estrutura do projeto”, explicou.

Estiveram presentes representando a Semed as técnicas Vânia Quaresma, Francisca Costa e Lourdes Sousa; pela Semc, Beatriz Dezincourt. Devem ocorrer, ainda, reuniões com representantes das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminfra), Meio Ambiente (Semma), Mobilidade e Trânsito (SMT) e Turismo (Semtur).

Imagem: Agência Santarém