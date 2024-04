Érika tirou selfie com Paulo em UPA dias antes da morte do idoso

Em fotos registradas na Unidade de Pronto Atendimento de Bangu (RJ), a dona de casa Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, aparece junto do suposto tio, Paulo Roberto Braga, de 68. Na imagem, obtida pelo portal G1, o idoso se encontra com vida, sentado sobre a cama durante sua internação por pneumonia.

Paulo recebeu alta médica na última segunda-feira (15), e foi levado por Érika a instituições bancárias. O objetivo da mulher era conseguir empréstimos e fazer saques.

Érika está presa desde a última terça-feira (16), ao aparecer com o idoso morto em uma cadeira de rodas em uma agência bancária de Bangu solicitando uma ordem de pagamento. Ela é suspeita de vilipêndio de cadáver e furto mediante fraude.

A defesa da mulher entrou com um pedido de habeas corpus nesta quinta (18), solicitando que sua cliente possa responder em liberdade no decorrer das investigações. No ofício enviado à 2ª Vara Criminal de Bangu, os advogados argumentam que Érika tem uma filha de 14 anos que demanda cuidados especiais.

Os profissionais também descrevem a cliente como uma mulher “íntegra, idônea de bons antecedentes”, que não atrapalhará as investigações, nem se furtará à “aplicação da lei penal”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução