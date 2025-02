Escola Honorato Filgueiras promove desfile temático da COP 30

No ritmo do Carnaval, mas com um olhar voltado para o futuro, alunos da Escola Municipal Honorato Filgueiras, no bairro do Jurunas, participaram de um concurso de fantasias sustentáveis inspirado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que ocorrerá em Belém. O evento, que começou em 2017, incorporou a conferência climática com a temática “Do lixo ao luxo: Honorato na COP 30”, ganhando ainda mais relevância neste ano ao unir criatividade, conscientização ambiental e o espírito carnavalesco.

O desfile apresentou fantasias confeccionadas pelos próprios alunos com materiais recicláveis, como copos descartáveis, garrafas pet, papelão, caroços de açaí, tampinhas de garrafa, retalhos de tecido e sacolas plásticas. Os temas abordaram questões ambientais urgentes, como poluição do ar e da água, preservação da fauna e da flora e energias limpas.

A programação segue até quarta-feira, 26, com exibição de vídeos educativos sobre aquecimento global, efeito estufa e o Acordo de Paris, reforçando o aprendizado dos estudantes sobre sustentabilidade.

Os alunos do 4º ao 9º ano mergulharam no universo da sustentabilidade, trazendo para o desfile temas de grande relevância ambiental, como energia da biomassa, energia eólica, energia solar e fontes hidrelétricas. Além disso, apresentaram reflexões sobre os impactos da poluição, reforçando a necessidade de preservação.

A COP 30 foi homenageada na figura do Curupira, símbolo da proteção das florestas, destacando a importância do evento para o futuro ambiental de Belém e do mundo.

Educação ambiental por meio do Carnaval

A coordenadora pedagógica da escola, Lucila Leal, destacou a importância da abordagem lúdica no aprendizado ambiental: “Esse projeto já ocorre desde 2017 e tem como objetivo promover a educação ambiental. Quando trabalhamos de forma lúdica com as crianças, elas aprendem melhor. Cada turma ficou responsável por confeccionar sua fantasia utilizando apenas materiais recicláveis, além de pesquisar sobre o tema. O envolvimento deles foi incrível.”

Vilma Falcão, professora da escola e idealizadora do projeto, explicou os critérios de avaliação do desfile: “Os alunos usaram plástico, papel, papelão, tampinhas, canudinhos, copos descartáveis, anéis de latinha e garrafas pet. Os quesitos avaliados foram criatividade, fidelidade ao tema e o uso de materiais recicláveis. Todos foram premiados com copos reutilizáveis, e os destaques também ganharam fones de ouvido como incentivo”, afirmou.

O evento contou com um corpo de jurados formado pelo presidente da Escola de Samba Deixa Falar, Esmael Tavares, a musa de chão da escola, Tayná Negrão, coordenadores e professores. Para Tavares, a ação reforça a importância do Carnaval sustentável: “É uma felicidade ver essas crianças trabalhando desde cedo a consciência ambiental. O Carnaval também precisa se reinventar e adotar práticas mais sustentáveis. A Liga das Escolas de Samba já tem esse olhar voltado para reutilização de materiais, e eventos como esse ajudam a criar uma nova mentalidade sobre o impacto do nosso lixo”, disse.

Rosana Serra, aluna do 8º ano premiada, reforçou a mensagem de sua fantasia. “Criamos a roupa da Rainha das Águas para lembrar as pessoas da importância de não jogar lixo nos rios e mares. A água é essencial para a vida, e precisamos cuidar dela”, disse.

Concurso de fantasia, Do Lixo ao Luxo. Da escola Municipal Honorato Filgueiras. Vilma Falcao . Idealizadora do Projeto

FANTASIAS PREMIADAS:

1. “Rainha das Águas, Iemanjá”, de Rosana Cristina Coelho Serra, aluna do 8º ano: Destaca a importância da preservação da água.

2. “Pavão Reciclado”, de Maria Fernanda Ferreira Teixeira, aluna do 9º ano: Representação da fauna e flora, premiada pela criatividade.

3. “Alerta sobre a Poluição do Ar”, Taylon Davi Bentes de Souza, aluno do 6° ano: Reflexão sobre a qualidade do ar.

4. “Energia Sustentável”, João Lucas e Cauã Nil, alunos do 7º ano: Energia eólica: Representação da energia eólica como alternativa limpa.

5. “Curupira em homenagem à COP 30”, Weverton Yago Viana, aluno do 7º ano: Homenagem ao protetor das florestas.

