Eslováquia oferece bolsas de estudos para estrangeiros; saiba mais

Os valores vão de 620 a 1.470 euros mensais, dependendo do nível de estudos

O governo da Eslováquia oferece bolsas de estudos para estrangeiros que desejam estudar no país. O Programa Nacional de Bolsas de Estudo da República Eslovaca tem benefícios para estudantes, pesquisadores, professores universitários e artistas.

As inscrições vão até 30 de abril para programas durante o próximo ano acadêmico ou até 31 de outubro para as estadias durante o semestre de verão do ano acadêmico em curso.

Vale lembrar que o ano letivo em países da Europa costuma começar no segundo semestre.

Os valores disponíveis por mês são:

Mestrado: 620 euros (cerca de R$ 3.770,53)

Doutorado: 1.025,50 euros (cerca de R$ 6.236,57)

Professor universitário, pesquisador ou artista: 1.025,50 euros para quem não tem doutorado e menos de 4 anos de experiência profissional; 1.370 euros (cerca de R$ 8.331,65) para quem tem doutorado e menos de 10 anos de experiência profissional; 1.470 euros (cerca de R$ 8.939,80) para quem tem doutorado e mais de 10 anos de experiência profissional.



As bolsas são para cobrir os custos de vida dos bolsistas internacionais, como alimentação e moradia. Além disso, os estudantes podem pedir assistência para a acomodação e burocracias relacionadas à entrada e permanência no país.

Para participar, os candidatos devem se inscrever on-line e enviar documentos como em eslovaco ou em inglês. Alguns dos documentos necessários são:

Curriculum vitae;

Carta de motivação;

Duas cartas de recomendação de professores universitários, para estudantes de mestrado;

Programa de pesquisa detalhado, para quem está no doutorado.

Os interessados podem conferir todas as informações, como os requisitos de cada categoria e o procedimento de seleção, no site do programa de bolsas.

