Esmac é a grande campeã da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal

Provando que santo de casa faz milagre sim, a seleção de futsal da Faculdade Esmac sagrou-se a grande campeã da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal. A competição final contra o time do Corinthians foi realizada na noite da última sexta-feira, 28, no ginásio do grupo Madre Celeste, unidade Cidade Nova 8, com resultado de 6×0 para o time da casa.

Desde cedo, as torcidas faziam a animação nas arquibancadas. Alunos, ex-alunos, familiares dos jogadores e comunidade estavam na torcida pelas duas equipes. Simone Almeida era uma das mais empolgadas. “Essa é a melhor equipe do Pará e pra mim a vitória tá garantida”, disse ela arriscando um placar de 5×1. Ao final do jogo, ela comemorou com champanhe e confetes. “Eu não falei que eles iam vencer? Esses meninos são muito bons!”

Alessandra Veiga estava com a neta torcendo pelo filho Wanderley. “Espero que eles ganhem e que o Wanderley faça gol”. A expectativa materna virou realidade. O atleta marcou o quarto gol da partida. O jogador Iago fez os dois primeiros gols, seguido de Negãozinho, Loloka e Luisão.

O ex-atleta do Corinthias Jonilson Souza foi torcer pelos colegas. “Eu já estive nas quadras e sei o que é viver a emoção de uma grande final como essa. Tenho certeza de que será uma grande partida”, afirmou.

Para a presidente do Conselho Superior de Educação e mantenedora do grupo Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro, a noite foi de festa e celebração. “Essa copa, que já passa a fazer parte do calendário da Federação Paraense de Futsal, é mais um evento propulsor do esporte em nosso Estado. Além disso, em meio a essa iniciativa da FEFUSPA de homenagear a memória do professor Amintas, que foi um grande incentivador desses talentos do futsal, acabamos de ter uma importante conquista acadêmica com a publicação da Portaria Nº 178, de 24 de março de 2025, que autoriza oficialmente o funcionamento do curso de Bacharelado em Educação Física na Faculdade ESMAC, um sonho antigo do professor Amintas e de todos nós da comunidade acadêmica, reafirmando o compromisso da instituição com a formação de qualidade e o desenvolvimento regional”, comemorou.

Amintas Neto, diretor executivo do Grupo Madre Celeste, enfatizou o que a instituição vai muito além de formar cidadãos e profissionais reconhecidos. “Nos dedicamos a transformar vidas através da educação e também do esporte, por acreditarmos no potencial de cada aluno e cada atleta que por aqui passa. Temos certeza plena, assim como meu pai também tinha, que dessa forma contribuímos para criar agentes transformadores com seus talentos, numa sociedade cada vez melhor”, destacou.

Imagens: Divulgação