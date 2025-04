Marajó volta aos debates, desta feita, na reunião do Condel da Sudam

O Plano de Desenvolvimento do Marajó foi um dos temas em pauta nesta segunda-feira, 31, em reunião do Conselho deliberativo do Sudam (Condel), em Belém. O Plano foi elaborado pela SUDAM ao longo de seis meses, com a colaboração de organizações sociais, institutos de pesquisa, universidades e representantes dos governos municipal, estadual e federal.

A partir da imensa colaboração, pautada por uma escuta ativa da sociedade civil e dos gestores públicos, se garantiu que as propostas refletissem a realidade e as demandas da região.

O plano foi consolidado com base em oito eixos fundamentais, que vão da infraestrutura e mobilidade entre os municípios até à economia sustentável.

O superintendente da SUDAM, Paulo Rocha, destacou que o plano está estruturado em várias frentes de ação e entra agora em sua fase de execução, com envolvimento direto dos municípios, do Estado e da União.

“A implementação será compartilhada, ou seja, não será imposta de cima para baixo, mas desenvolvida em parceria com as comunidades locais, os prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias”, disse Paulo Rocha.

O prefeito de Bagre e presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), Clebinho Rodrigues, complementou: “O objetivo é reduzir a pobreza no Marajó, levar mais oportunidades à população e ampliar o acesso à educação, com a previsão da criação de novas universidades e centros de formação superior na região”, disse Clebinho.

O Condel foi interrompido na manhã desta segunda-feira, 31, por dificuldades com o sistema On-line da reunião. A continuação deve acontecer daqui a dez dias.

EM TEMPO

A reunião desta manhã também serve como reflexo da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Pará. Na ocasião, os prefeitos Clebinho e Guto Gouvêa se fizeram presentes:

“Com esse documento ora entregue ao presidente Lula pelo ex-senador Paulo Rocha, a gente espera poder ter acesso a recursos que possibilitem colocarmos em prática o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Marajó, que precisa se desenvolver com sustentabilidade e está pronto para dar sua colaboração e se mostrar, como parte integrante da Amazônia, aos povos do mundo inteiro que virão a Belém participar da Conferência Mundial para o Clima, a COP 30”, explicou Clebinho.

Guto Gouvêa ressaltou a importância não apenas da vinda de Lula ao Pará, como o momento oportuno para que o Marajó se levante e diga “estamos aqui”, mostrando o potencial da região para o turismo, para o ecoturismo, para a pecuária, para a lavoura, para a pesca e como grande disseminador de cultura de raiz originária dos antigos povos que habitaram todo o arquipélago do Marajó.

Colaborou Cintia Luna/Imagem: Reprodução