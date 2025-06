Especialista propõe método simples para recuperar o foco em meio às distrações do dia a dia

Protocolo “Take Five” traz 5 passos práticos para quem sofre com falta de atenção

A dificuldade de manter o foco tem se tornado cada vez mais comum em tempos de excesso de informações e multitarefas. Segundo uma nova pesquisa da Universidade Estadual de Ohio (EUA), o tempo médio de atenção de uma pessoa é de apenas oito segundos e isso tem impacto direto na produtividade e na saúde mental.

O estudo mostra que 43% dos casos de falta de atenção estão ligados ao estresse e à ansiedade. Outros fatores incluem falta de sono (39%), uso excessivo de dispositivos digitais (35%), tédio (31%), excesso de tarefas ao mesmo tempo (23%), sedentarismo (21%), má alimentação e até condições médicas como o TDAH (18%).

Para ajudar a enfrentar esse cenário, a psiquiatra Evita Singh, autora da pesquisa, criou o protocolo “Take Five”, que propõe cinco passos simples para recuperar o foco no dia a dia:

T – Take frequent breaks (Faça pausas frequentes)

A – Actively engage (Envolva-se ativamente na tarefa)

K – Keep distractions to a minimum (Mantenha distrações ao mínimo)

E – Eliminate multitasking (Elimine a multitarefa)

Five – Take five minutes to refocus (Tire cinco minutos para se reconectar)

Segundo Singh, além de funcionarem como orientações, os cinco passos também servem como um “teste”: se mesmo seguindo essas práticas a pessoa ainda sente que a concentração está afetando sua rotina, pode ser hora de buscar apoio profissional.

“Mesmo cinco minutos de atividade física leve, atenção plena ou algo que você goste podem ajudar muito”, reforça a psiquiatra.

O método “Take Five” é um lembrete de que desacelerar e ajustar hábitos pode ser a chave para melhorar a saúde mental e manter o foco em meio às exigências da vida moderna.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Com informações: Agência O Globo

Imagem: Pinterest