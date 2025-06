Imagem Peregrina realiza diversas visitas pelo Brasil em julho

A partir de julho, a agenda das visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré se intensifica.

Em preparação para o Círio de Nazaré 2025, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue sua missão evangelizadora pelo Brasil durante o mês de julho, levando fé, devoção e esperança aos corações de milhares de fiéis. A agenda de visitas inclui municípios do Pará, estados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, fortalecendo os laços entre a festa mariana e os diversos públicos devotos espalhados pelo país.

O primeiro destino será o Recife (PE), entre os dias 30 de junho e 1º de julho, seguido do Rio de Janeiro, onde a Imagem ficará entre 2 e 6 de julho, para o Círio de Nazaré local. No interior do Pará, a peregrinação chega ao município de Rurópolis, de 8 a 10 de julho, e segue logo em seguida para Santarém, entre os dias 11 e 14 de julho.

A programação encerra com uma agenda especial em Brasília. No dia 24 de julho, a Imagem estará na sede da Canção Nova, e no dia 25, participará do tradicional Rosário da Madrugada com o Frei Gilson, um dos momentos de oração mais aguardados do calendário devocional da capital federal.

Segundo o coordenador da Festa de Nazaré, Antônio Sousa, a peregrinação é uma forma de manter viva a presença de Maria no coração do povo. “A Imagem Peregrina leva consigo a fé de milhões de paraenses e brasileiros. Onde ela passa, floresce a esperança. As visitas fortalecem a espiritualidade mariana e aproximam ainda mais os devotos do Círio, mesmo à distância.”

A Diretoria da Festa de Nazaré reforça que a peregrinação nacional é parte essencial da preparação espiritual para a grande celebração de outubro e segue sendo organizada com todo zelo, fé e gratidão.

Exposição Caminhos para Belém do Pará

O Museu Cais do Sertão recebe no dia 1⁰ de julho a Imagem Peregrina para a abertura da exposição “Caminhos Para Belém – o amor que flui como água”. A itinerância nacional já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e agora chega em Pernambuco. As telas da exposição retratam o caminho de fé dos peregrinos, romeiros e promesseiros do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a grandiosidade da fé, do caminhar dos que chegam de todos os lugares, sendo acolhidos nos pontos de apoio que fornecem alimentos, água e descanso para continuar a sua jornada até a chegada a Belém, ao encontro da procissão do Círio de Nazaré.

A exposição “Caminhos Para Belém – o amor que flui como água” abre no dia 1⁰, 15h, e fica até o dia 31 de julho no Museu, com patrocínio do Governo do Pará, por meio do Banpará, Setur e Secult, com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré e apoio cultural do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, da EMPETUR e do Centro Cultural Cais do Sertão.

A exposição ainda estará em Santa Catarina (Teatro Ademir Rosa – 12 de agosto a 12 de setembro de 2025), com finalização em Belém (Museu de Arte Sacra – 03 de outubro a 22 de dezembro de 2025).

Sobre o Círio no Rio de Janeiro

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participará do 17º Círio de Nazaré no Rio de Janeiro, no período de 02 a 06 de julho. A programação é extensa, começando na quinta-feira, dia 03 de julho, com missa às 9h no 3º COMAR. A programação encerra no domingo, dia 06, com missa na Paróquia São Tiago de Inhaúma, em Inhaúma, a partir das 10h30.

Esta será a décima sétima edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, levado ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi Arcebispo de Belém do Pará.

Visitas já programadas da Imagem Peregrina para outros estados:

Instituto Hesed em Fortaleza – 18 e 19 de agosto

Belo Horizonte, MG, de 29 de outubro a 03 de novembro

Catedral e Congresso em Brasília, dias 04 e 05 novembro

Palmas, no Tocantins, de 06 a 10 de novembro

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

