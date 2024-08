Espetáculo gratuito ‘Cirquin’ promete animar BelémO projeto Girando Arte apresenta a trupe circense Tholl, no Teatro Margarida Schivasappa.

Uma contagiante história de amor narrada com acrobacias aéreas, teatro e dança. O espetáculo “Cirquin”, do grupo gaúcho Tholl, chega a Belém por meio do projeto Girando Arte, com incentivo do Ministério da Cultura, do governo federal, e patrocínio do Atacadão. Serão realizadas duas sessões gratuitas, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur. A estreia será no próximo dia 29 de agosto, às 20h, e a segunda sessão, no dia 30, às 15h. Ingressos disponíveis no Sympla.

O espetáculo é aberto a todos os públicos. “Cirquin” vai surpreender com a arte e a delicadeza desse espetáculo, que já foi encenado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Alagoas e Pernambuco durante esta 5a edição do Girando Arte.

“Cirquin” revela a linha de interpretação e inovações na estética visual mambembe, criadas pelo diretor do Tholl, João Bachilli. O espetáculo apresenta o chamado “novo circo”, movimento marcado pelas múltiplas linguagens artísticas agregadas aos elementos de circo.

No palco, os artistas transportam o público para a narrativa encantadora da bailarina de circo que passa a ser cortejada por quatro aspirantes ao posto de namorado. “A história é o próprio circo, na verdade, o ofício do artista tendo como pano de fundo uma história de amor”, comenta o ator e produtor do Tholl, João Schmidt.

A crônica é permeada de movimentos precisos com voos acrobáticos, danças habilidosas e modalidades circenses desafiadoras. O Tholl apresenta o seu universo alegórico, com destaque aos belos figurinos rústicos.

O projeto Girando Arte é realizado pela DWR Produções Culturais e pela Lei de Incentivo à Cultura; com apoio da Parlare e da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), do Governo do Pará; com patrocínio do Atacadão. O financiamento é realizado pelo Ministério da Cultura, do governo federal “Brasil União e Reconstrução”.

Serviço

Espetáculo ‘Cirquin”, do grupo Tholl

Dias e horários: dia 29 de agosto, às 20h

dia 30 de agosto, às 15h

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650, Batista Campos).

Ingressos: gratuitos, disponíveis somente na plataforma Sympla

Crédito das fotos: Natana Fontes