Estação das Docas celebra 25 anos com festa, música e cultura à beira da Baía do Guajará

Com o pôr do sol refletindo sobre as águas da Baía do Guajará e um clima de festa no ar, a Estação das Docas abriu nesta sexta-feira (16) a programação especial em comemoração aos seus 25 anos de história. O espaço turístico mais emblemático de Belém recebeu moradores e turistas para uma noite repleta de ritmos regionais, memória afetiva e celebração da cultura paraense.

A abertura do evento foi marcada por uma apresentação animada do grupo Som de Pau Oco, seguido pelo cantor Artur Espíndola, que embalou o público com samba e MPB. “É uma alegria estar aqui celebrando esse lugar que é símbolo da nossa cultura”, disse Artur durante sua apresentação.

Para muitos visitantes, como a turista paulista Nina da Rocha, a noite foi inesquecível. “Foi minha primeira vez dançando carimbó! Estou encantada com a cidade, a cultura, a comida e, principalmente, com o povo paraense. Quero voltar amanhã e no domingo para aproveitar tudo”, contou empolgada.

Mais dois dias de festa pela frente

A programação de aniversário segue no sábado (17) e domingo (18) com atrações para toda a família, misturando diversão, sustentabilidade e muita música.

Sábado (17/05):

17h: Recreação infantil

17h30: Plantio do projeto Estação Verde

18h: Parabéns pelos 25 anos

18h30: Show com Vingadores do Brega

20h30: Show com Edilson Morenno

Domingo (18/05):

17h30: Banda Reggaetown

19h30: Encerramento com Markinho Duran

Imagem: Agência Pará