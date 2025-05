Clubes e crônistas prestam homenagens a Agripino Furtado, ícone esportivo paraense

O futebol paraense perdeu uma de suas vozes mais emblemáticas. Faleceu na noite desta sexta-feira (16), aos 72 anos, o radialista Agripino Furtado, conhecido por cobrir o Paysandu por mais de cinco décadas. Agripa, como era carinhosamente chamado, enfrentava o mal de Parkinson e deixa um legado de paixão pelo rádio e dedicação ao jornalismo esportivo.

Clubes como Paysandu, Remo e Tuna Luso, além da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará (ACLEP), prestaram homenagens emocionadas ao profissional que marcou época na crônica esportiva do estado.

O Paysandu, clube ao qual Agripino era setorista há mais de 50 anos, emitiu nota de pesar e solicitou à CBF um minuto de silêncio antes da partida contra o Goiás, no domingo (18), no Mangueirão. “Descanse em paz, Agripa!”, declarou o clube.

Rival histórico, o Clube do Remo também se manifestou: “Que sua memória seja uma inspiração para todos”. A Tuna Luso ressaltou a luta de Agripa contra a doença e seu amor ao ofício: “Deixando um legado de dedicação e amor ao jornalismo esportivo.”

A ACLEP, por sua vez, destacou a importância de Agripino para o rádio paraense e a amizade construída ao longo dos anos: “Seu legado, lealdade e amizade permanecerá vivo na memória de todos nós.”

Agripino Furtado será lembrado como uma referência no jornalismo esportivo do Pará, uma voz que acompanhou gerações e fez história ao lado do povo paraense.

Imagem: Jorge Luiz Totti