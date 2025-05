Ideflor-Bio e FAS ampliam aliança para criar novas Unidades de Conservação no Pará

A proteção da floresta amazônica ganhou mais um reforço. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) reafirmaram, nesta sexta-feira (16), em Belém, a parceria estratégica voltada à criação e consolidação de Unidades de Conservação (UCs) no estado.

Durante o encontro, o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, e o superintendente de Inovação da FAS, Victor Salviati, discutiram os próximos passos da cooperação. Um dos focos principais é a prospecção de sete novas áreas que poderão ser transformadas em UCs estaduais.

A parceria já rendeu frutos importantes, como a criação do Parque Estadual das Árvores Gigantes, em Almeirim, que protege mais de 560 mil hectares de floresta e abriga a maior árvore da América do Sul um angelim-vermelho com impressionantes 88,5 metros de altura.

Formalizada por um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) assinado em 2023, a colaboração prevê o apoio técnico da FAS na criação, recategorização e implementação das UCs, enquanto o Ideflor-Bio lidera as ações no território paraense.

“O trabalho conjunto com a FAS tem sido essencial para avançarmos com responsabilidade na proteção da floresta. O Parque das Árvores Gigantes foi só o começo”, destacou Nilson Pinto. Já Victor Salviati reiterou o compromisso da Fundação com os objetivos ambientais do Pará, ressaltando a importância da união entre conhecimento técnico e ação prática para gerar impacto real na conservação.

Com foco na biodiversidade, no enfrentamento das mudanças climáticas e no legado para as próximas gerações, Ideflor-Bio e FAS seguem somando esforços por uma Amazônia protegida e sustentável.

Imagem: Divulgação Ideflor