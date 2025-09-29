Quadrangular Sub-15 em Portel: dois dias de pura emoção e construção do futuro do futebol

Portel, na Região de Integração do Marajó, viveu um fim de semana histórico com a realização do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15, reunindo quatro grandes forças do futebol de base amazônico: São Vicente Futebol Clube (Portel), Gol de Placa (Amapá), Bregafó Futebol Clube (Breves) e o tradicional Clube do Remo Oficial Sub-15, que pela primeira vez saiu da capital para disputar um confronto oficial no interior.

A competição foi marcada por emoção, talento e pela certeza de que o futuro do futebol brasileiro nasce nos gramados da base. A torcida portelense compareceu em peso, transformando os jogos em um espetáculo à parte — pais e familiares vibravam a cada lance, carregando no olhar a esperança de ver seus filhos trilharem uma jornada de conquistas.

O Atleta Renan Matos do Remo falou que foi uma experiência boa participar do quadrangular. “Feliz pelo desempenho da equipe e agradecer o convite da prefeitura de Portel e as equipes que participaram desse torneio; estão todos de parabéns. Gratidão a Deus e comissão técnica do Remo e aos nossos pais que sempre estão nos apoiando”, disse o jovem.

Márcia Matos mãe de atleta:

“O esporte nos proporciona momentos únicos em nossos vidas como essa viagem para Portel com os nossos filhos atletas do sub 15 do Remo. Foi a primeira viagem de navio da nossa equipe e foi muito gratificante participar desse torneio e sair com mais um título e grandes emoções aos lado dos nossos filhos e comissão técnica”.

RESULTADOS DAS SEMIFINAIS

Clube do Remo 4 x 0 São Vicente

IBregafó 1 x 0 Gol de Placa (Amapá)

Na final, o Clube do Remo mostrou sua força e venceu o Bregafó por 6 x 0, conquistando o título com autoridade e consolidando-se como uma referência na formação de atletas da região.

MARCO PARA O FUTEBOL

O prefeito Paulo Ferreira destacou a importância do evento:

“Investir na base é acreditar no futuro do futebol brasileiro”, disse.

Para o presidente do clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Quadrangular de Portel representa “um marco para o fortalecimento da formação de atletas no Pará”, reforçando que “o Clube do Remo é um gigante sem fronteiras na missão de edificar o futebol brasileiro”.

Já Alex Trindade, representante do Gol de Placa do Amapá, fez um alerta importante: “Sem a base, não existe continuidade. O futebol precisa ser interativo, coletivo e sustentado desde cedo”.

O Quadrangular Sub-15 de Portel não foi apenas uma competição: foi uma celebração do sonho, uma afirmação do talento regional e a prova viva de que a Amazônia pulsa futebol em cada esquina.

Que venham os próximos capítulos dessa nova geração!

Por Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato