Estado incentiva turismo e economia ao facilitar deslocamento de pessoas e cargas com os novos terminais hidroviários

Em um Estado de dimensões continentais, com mais de 1,2 milhão de km², o Governo do Pará avança com os investimentos para aperfeiçoar a infraestrutura da malha hidroviária. Desde 2019, já foram entregues 27 terminais totalmente reconstruídos, e mais quatro, em municípios do Arquipélago do Marajó, estão em obras. O objetivo do Governo é melhorar a mobilidade e garantir acessibilidade e qualidade de vida a quase 5 milhões de pessoas que dependem do transporte aquaviário nos 144 municípios paraenses – número equivalente a 70% da população, que ultrapassa 8 milhões de habitantes segundo o Censo 2022.

O último terminal, entregue nesta sexta-feira (19), no município do Acará, na Região de Integração Tocantins, no nordeste paraense, é um investimento superior a R$ 4 milhões. O equipamento vai garantir conforto e segurança às pessoas, com ambientes modernos, área exclusiva para transporte de cargas, guichês para vendas de passagens, lanchonete, banheiros e salas para órgãos oficiais.

A entrega foi um presente aos moradores, na data de comemoração dos 149 anos de emancipação política do município do Acará, em cerimônia com a presença do governador Helder Barbalho. “Essa obra permitirá o crescimento urbano, e é muito importante para uma região onde os rios ‘são as ruas’. É o respeito para com o povo ribeirinho, com os trabalhadores e trabalhadoras da pesca, as pessoas que moram e necessitam usar os nossos rios”, disse o governador.

Estrutura – Todos os espaços são integrados por meio de uma área de circulação com mais de 110 metros quadrados. O terminal também conta com um conjunto naval, composto por plataforma em concreto, rampa metálica de 22 metros de comprimento e um flutuante de 15 metros de comprimento, ambos cobertos, que garantem a segurança em todo o trajeto de embarque e desembarque de passageiros.

Esse tipo de investimento tem impactos positivos na vida da população, incentivando o turismo e o desenvolvimento regional, a partir da comercialização de produtos locais. Ana Cilene Mathias, ribeirinha que mora com alguns familiares no Acará, contou que o novo terminal facilitará o deslocamento dos pais, que moram em outro município, além de garantir segurança durante as travessias feitas com frequência.

“Esse terminal é muito importante para nós, que moramos no Acará, até porque eu sei o sofrimento que meus pais, que são idosos, passavam para chegar até aqui. A gente ficava escolhendo um local para tirá-los da rabeta (pequena embarcação com motor)”, disse a moradora.

Investimentos – Somente em 2023, o Governo do Pará entregou 10 terminais, beneficiando as populações de Curralinho, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Melgaço, Anajás, Bagre, Afuá, Muaná e Portel. Nestes primeiros meses de 2024, mais dois começaram a operar no arquipélago marajoara. Em janeiro, o terminal de Soure, também no Marajó, e agora, em abril, o Terminal Hidroviário “José Adelson da Silva Lima”, no Acará.

Outros quatro terminais hidroviários estão nos municípios marajoaras de Chaves, Oeiras do Pará, Salvaterra e Breves. O investimento na construção de terminais em 2023 totalizou R$ 14.420.153,91, enquanto as obras em andamento somam mais de R$ 46 milhões, conforme levantamento feito pela Companhia de Porto e Hidrovias (CPH).

“O governador Helder Barbalho tem priorizado o setor hidroviário do Pará, com uma atenção especial, para garantir sempre acessibilidade e facilidade de transporte seguro para todos, reforçando o compromisso do Estado com a população”, ressaltou Josenir Nascimento, secretário da CPH.

Para quem trabalha com transporte fluvial de pessoas, como Gabrielly Santos, a entrega do terminal hidroviário trouxe esperança de prosperidade para o município. “O Terminal Hidroviário vai trazer vários benefícios para a gente, expandir mais a cidade. Vai trazer turistas para conhecer a nossa região. Antes, não tinha nada, e era bastante perigoso, soturno, sem iluminação. Agora, dá para entrar e sair de barco do Acará. A cidade está melhor e mais bonita. Esperamos uma grande movimentação nos negócios”, disse Gabrielly.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará